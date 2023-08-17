Цій системі потрібна гідність, – Зеленський у зверненні пояснив звільнення голів обласних ТЦК

Сили оборони продовжують героїчно боронити державу від російських окупантів. Пізно ввечері 17 серпня президент Володимир Зеленський записав звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні в нього були розмови з урядовцями. Також він пояснив рішення звільнити всіх обласних військкомів. повідомляє 24 Канал.

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Дві IRIS-Т прибули в Україну

Зеленський зазначив, що він почав цей день із селекторної наради з військовими, розвідкою, урядовцями.

Ситуація на передовій. Оборона позицій, просування вперед – наші наступальні дії. Забезпечення воїнів. Активно формуємо зміст нових оборонних пакетів від партнерів. Будуть новини,

– заявив президент.

Також він особливо відзначив співпрацю з Німеччиною.

"Крок за кроком виконуються наші домовленості з паном канцлером Шольцом. Дві нові пускові установки IRIS-Т доставлені в Україну. Це потужна й дуже потрібна система ППО. Дякую, Німеччино, за допомогу в захисті від російського терору!" – наголосив український лідер.

Окрім цього, він традиційно у Софії Київській прийняв вірчі грамоти від нових послів, які прибули працювати в Україну. Мовиться про представників:

Німеччини,

Індонезії,

Швеції,

Чилі,

Колумбії,

Перу.

"Звичайно, переговорив сьогодні з усіма новими послами", – зазначив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Відбулися наради з урядом

Зеленський розповів, що сьогодні було кілька ґрунтовних нарад з урядом.

Окрема нарада з прем'єр-міністром Шмигалем. Логістика для України, для наших виробників. Питання експорту. Додаткова підтримка для нашої оборони. Посилення України разом з нашими сусідами у Європейському Союзі.

Потім у розширеному складі відбулася нарада, на якій були присутні голова уряду, Мінстратегпром, Міноборони, МЗС, профільні заступники керівника Офісу. Присутні говорили про Форум оборонних індустрій.

"Плануємо цей захід на осінь. Вперше відбудеться на державному рівні така масштабна подія. Українські й іноземні виробники зброї. Наша потужність. Потужність наших партнерів. Увесь світ, який зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору… Світ може бути об'єднаний ще й таким форматом співпраці", – наголосив український лідер.

За його словами, форум планують як першу фіксацію досягнень українського оборонно-промислового комплексу.

"Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу", – зауважив глава держави.

Він додав, що нації мають право на захист.

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Глава держави подякував воїнам

Зеленський, як і завжди, висловив вдячність усім, хто б'ється заради України та працює заради оборони.

Кожному й кожній – дякую! Особливо відзначу воїнів 117-ї окремої механізованої бригади. Оріхівський напрямок. Дякую за вашу силу, воїни! Є за що подякувати спецпризначенцям, які захищають північні області нашої держави. Молодший сержант Кирило Мельник і капітан Артем Частіков – дякую вам, хлопці!

– підкреслив президент.

Також він подякував:

3 бригаді оперативного призначення Нацгвардії,

66 окремому гаубичному артилерійському дивізіону 406-ї бригади,

3 артилерійському дивізіону 44-ї бригади.

"Дякую вам усім, воїни, за вашу влучність і вміння знищувати окупантів. І це вже вкотре честь для мене – відзначити воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую! Слава всім нашим героям!" – зауважив глава держави.

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Президент сказав, чому звільнив обласних військкомів

Зеленський зазначив, що сьогодні його указом уведено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки військкомів і загалом роботи центрів комплектування.

Повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони й безпеки, – саме такі воїни будуть керувати роботою територіальних центрів комплектування,

– заявив український лідер.

Він додав, що цій системі потрібні:

гідність,

раціональність,

вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити українську оборону.

"В кожній бойовій бригаді, які я відвідав цього тижня – а їх 16, – воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем – зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам", – зауважив президент.

Щойно він також підписав один із ключових законів, які необхідні Україні для відкриття переговорів із Євросоюзом щодо вступу.

"Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз", – підсумував глава держави.