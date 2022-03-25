Україна має бути в ЄС вже найближчим часом: Зеленський звернувся до Євроради та народів Європи

Володимир Зеленський звернувся до Євроради та народів Європи. Під час свого звернення президент нагадав Європі, що вже місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент пояснив, що ракети полетіла рано вранці 24 лютого проти наших мирних міст. Володимир Зеленський виступив у Єврораді 24 березня.

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Люди ще не спали, смерть вже прийшла

Словами "люди ще не спали, смерть вже прийшла" президент описав трагічне 24 лютого в Україні.

Саме у цей день Росія направила проти нас бронетехніку, завезла декілька тисяч танків, та не перелічити, скільки з них вже згоріли.

На наших людей падали бомби з літаків, які піднімалися з Білорусі. І там навіть не визнавали, що це зробили вони,

– пригадав президент.

Додав, що Росія захопила Чорнобильську станцію й 24 дні не випускала персонал – всі ці дні люди жили на такому об'єкті, працювали на такому об'єкті.

"Це наші люди. Щоб у Чорнобилі більше нічого не сталося страшного. Щоб не було катастрофи", – сказав Зеленський.

Через війну загинули 128 наших дітей

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України пригадав цинічні жорстокі дії окупантів на нашій землі:

Росія ударила ракетами по Бабиному Яру;

зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків та вбила 128 дітей;

Била ракетами по університетах, спалює з реактивної артилерії житлові квартали – цілі міста, села просто в попіл;

російські військові вбили журналістів, хоча бачили напис "Преса" на них – можливо, їх не вчили читати, тільки вбивати;

Росія заблокувала Маріуполь, як ніхто не міг уявити у наш час – сотні тисяч людей без води, без їжі під постійними обстрілами, під постійними бомбардуванням;

російські військові свідомо підривають лікарні, пологові будинки, укриття, вони підривають навіть укриття, уявіть собі;

вони убили у Харкові 96-річного Бориса Романченка – російський снаряд прилетів у квартиру людини, яка пережила нацистські концтабори, та не змогла пережити Росію.

Російські війська застосовують фосфорні бомби – це було зранку сьогодні (мовиться про 25 березня – 24 канал). Гвалтують жінок. Грабують будинки. Руйнують церкви! Всі. Навіть Московського патріархату.…

– сказав президент.

Окупанти викрали з України більше 2 тисяч дітей, ми не знаємо, де наші діти, де наші 2 тисячі дітей. А ще вороги обстрілюють гуманітарні колони з дітьми, жінками, служителями Церкви, які супроводжують гуманітарний вантаж.

Росія вбиває людей у Донецьку – і кажуть, що це ми, кажуть, що це ми, "націоналісти".

Україна ніколи не мріяла про війну, та захищається

Володимир Зеленський пригадав, що Україна ніколи не мріяла про будь-яку війну, проте збиває ракети та закликає чужинців скласти зброю і повернутись додому заради життя.

Лікує і годує полонених. Дозволяє їм звʼязатись із рідними то телефону. Збирає в полях трупи російських військових, які ті просто полишають, кидають. Сотнями й сотнями,

– пригадав президент.

Додав, що наша держава об'єдналася заради миру та заради миру обʼєднує світ. А також:

намагається деблокувати оточені міста;

підтримує безпечну роботу атомних станцій, навіть за присутності на них окупантів;

закликає МАГАТЕ втрутитись і терпляче пояснює міжнародній бюрократії, що відбувається;

вивозить людей з небезпечних районів;

не полишає спроб довезти гуманітарний вантаж;

фіксує російські воєнні злочини, збирає докази;

запрошує журналістів, підтримує роботу всіх інституцій нормальної держави;

захищає власну країну!

і щоранку хвилиною мовчання вся держава, вся Україна – діти, дідусі, бабусі – всі вшановують памʼять усіх загиблих за нашу державу.

Україна має бути в ЄС вже найближчим часом

Президент подякував Євросоюзу на санкції та блокування "Північного потоку – 2". Пригадав, що обмеження проти Росії варто було застосовувати превентивно. Можливо Росія б не напала.

А тепер ми з вами готуємо членство України в Європейському Союзі. Нарешті. Ось тут я вас прошу – не спізніться, будь ласка. Бо за цей місяць ви порівняли ці світи, і ви все бачите, хто чого вартий,

– закликав президент.

Додав, що Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні у вас для цього все є, а у нас є цей шанс. Володимир Зеленський перелічив позицію країн:

Литва – за нас;

Латвія – за нас;

Естонія – за нас;

Польща – за нас;

Франція – Емануель, я дуже вірю, що ви будете за нас;

Словенія – за нас;

Словаччина – за нас;

Чехія – за нас;

Румунія – знає, що таке гідність, а отже, у вирішальний момент буде за нас;

Болгарія – за нас;

Греція – вірю, що з нами;

Німеччина... Я трохи пізніше;

Португалія – ну практично;

Хорватія – за нас;

Швеція – жовто-сині завжди мають бути разом;

Фінляндія – знаю, що ви з нами;

Нідерланди – за раціональних, тож, знайдемо спільну мову;

Мальта – вірю, що вдасться;

Данія – вірю, що вдасться;

Люксембург – ми розуміємо одне одного;

Кіпр – дуже вірю, що з нами;

Італія – дякую за підтримку;

Іспанія – знайдемо спільну мову;

Бельгія – знайдемо аргументи;

Австрія – разом з українцями для вас це можливості. Я впевнений у цьому;

Ірландія – ну практично;

Угорщина... я хочу зупинитися тут і бути відвертим. Один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава.

Президент пригадав, що був з сім'єю в Будапешті та бачив меморіал на згадку про жертви Голокосту – взуття на річці Дунай про масові вбивства.

"Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі", – закликав президент.

Володимир Зеленський підсумував, що вірить в Європейський Союз, вірить, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами.

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