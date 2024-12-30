Зеленський звільнив Машовця з посади заступника керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про відповідну інформацію йдеться в офіційному указі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента.

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Що відомо про звільнення Машовця

У понеділок, 30 грудня, глава держави звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу Президента, це підтверджує оприлюднений указ №889/2024. Цю посаду він обіймав з квітня 2024 року.

Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України,

– йдеться у документі.

Машовець є ветераном військової розвідки та спеціального призначення. З 2014 року він займався організацією військово-технічної допомоги для ЗСУ. У квітні 2020 року його було призначено заступником голови офісу українського президента.

Незадовго до цього джерело у владі повідомило NV, що звільнення Романа Машовця має відбутись найближчим часом. Співрозмовник видання припускав, що це відбудеться разом з указом щодо військового омбудсмена. Зазначалося, що президент має певні претензії до роботи Романа Машовця.