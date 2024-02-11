Зеленський звільнив Наєва і призначив нового командувача об'єднаних сил ЗСУ

Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил Збройних Сил України. Замість нього він призначив Юрія Содоля.

Про це мовиться в офіційних указах, опублікованих на сторінці Офісу Президента. До слова, Юрій Содоль з 2018 року обіймав посаду командувача Морської піхоти, передає 24 Канал.

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У керівництві ЗСУ відбулися зміни

Президент України 11 лютого звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил Збройних Сил України. Він обіймав цю посаду від березня 2020 року. Від початку повномасштабного вторгнення саме Наєв спланував й організував застосування ЗСУ й інших Сил оборони на Півдні.

Замість Наєва новим командувачем об'єднаних сил ЗСУ буде генерал-лейтенант Юрій Содоль. Від 2003 року він служив у Десантно-штурмових військах, брав участь у боях на Сході та був командиром оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". У 2018 році він став командувачем Морської піхоти.

Як повідомляли у Міноборони України, на початку повномасштабного вторгнення Содоль давав відсіч ворогу й безпосередньо брав участь у бойових діях. Так, у боях за Волноваху він вивів людей з-під удару ворога та організував успішний контрнаступ. Окрім того, Содоль також брав участь у боях за Маріуполь.