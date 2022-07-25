Зеленський звільнив Руслана Демченка – першого заступника секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Руслана Демченка. Раніше у ЗМІ була інформація про причетність Демченка, як колишнього заступника голови МЗС, до Харківських угод, проте офіційно це заперечували.

Про це мовиться в указі президента від 25 липня 2022 року. Раніше ДБР повідомила про підозру у держзраді колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

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З прізвищем Демченка пов'язаний скандал щодо Харківських угод

Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,

– мовиться в указі президента Зеленського.

Раніше у ЗМІ спалахнув скандал щодо можливості перебування Руслана Демченка на посаді. Адже під час підписання Харківських угод Демченко перебував на посаді у Міністерстві закордонних справ. Отож, мав би підпадати під закон про люстрацію.

Зеленський наголошував, що до підписання Харківських угод Демченко не причетний

Під час пресмарафону 26 листопада президент Зеленський повідомив, що Демченко непричетний до підписання скандальних угод. Підпису на договорі він не ставив та й у парламенті щодо цього питання не доповідав. Проте глава держави порадив розбиратись з цим правоохоронним органам.

Журналісти "Схем" наголошували на ролі Демченка в угодах

Разом з тим в розслідуванні журналістів "Схем" мовилось, що Демченко причетний до лобіювання Харківських угод. Також його прізвище начебто було у списках на люстрацію, проте згодом зникло.

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