Зеленський звільнив Шефіра з посади свого помічника

Володимир Зеленський звільнив з посади свого першого помічника Сергія Шефіра. Це давній друг президента і бізнес-партнер по Кварталу-95.

Відповідний указ з'явився на сайті президента зранку у суботу, 30 березня.

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Зеленський звільнив з посади близького друга

Про звільнення Шефіра стало відомо з указу Володимира Зеленського №207/2024. Чи призначать його на іншу посаду наразі невідомо.

Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України,

– мовиться в указі.

Зауважимо, що Шефір обіймав посаду першого помічника президента з 21 травня 2019 року. З поміж іншого, в Офісі президента він займався контактами з великим бізнесом в Україні та за кордоном. Він супроводжував Зеленського на всіх важливих зустрічах.

Познайомились Шефір та Зеленський у 1995 році. Разом із Зеленським брати Шефіри заснували студію "Квартал 95" у 2003 році. Також саме Сергій Шефір був автором ідеї та продюсером серіалу "Слуга народу".

У 2021 році на Шефіра було скоєно замах. 21 березня того року його автомобіль обстріляли між селами Ходосівка і Лісники у Київській області. У машину потрапило 18 куль. Водія Олександра Іванька було поранено, сам Шефір не постраждав.

Внаслідок цього правоохоронці відкрили справу з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб".

Президент звільнив одразу кількох позаштатних радників

Окрім Сергія Шефіра, Володимир Зеленський також звільнив:

позаштатного радника президента Олега Устенка;

позаштатного радника Сергія Трофімова;

позаштатного радника президента Михайла Радуцького;

уповноважену президента України з питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову,

уповноважену президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.

Укази про їхнє звільнення з'явилися на сайті президента 30 березня.