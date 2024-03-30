Зеленський звільнив Шефіра з посади свого помічника
Володимир Зеленський звільнив з посади свого першого помічника Сергія Шефіра. Це давній друг президента і бізнес-партнер по Кварталу-95.
Відповідний указ з'явився на сайті президента зранку у суботу, 30 березня.
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Зеленський звільнив з посади близького друга
Про звільнення Шефіра стало відомо з указу Володимира Зеленського №207/2024. Чи призначать його на іншу посаду наразі невідомо.
Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України,
– мовиться в указі.
Зауважимо, що Шефір обіймав посаду першого помічника президента з 21 травня 2019 року. З поміж іншого, в Офісі президента він займався контактами з великим бізнесом в Україні та за кордоном. Він супроводжував Зеленського на всіх важливих зустрічах.Довідка. Познайомились Шефір та Зеленський у 1995 році. Разом із Зеленським брати Шефіри заснували студію "Квартал 95" у 2003 році. Також саме Сергій Шефір був автором ідеї та продюсером серіалу "Слуга народу".
У 2021 році на Шефіра було скоєно замах. 21 березня того року його автомобіль обстріляли між селами Ходосівка і Лісники у Київській області. У машину потрапило 18 куль. Водія Олександра Іванька було поранено, сам Шефір не постраждав.
Внаслідок цього правоохоронці відкрили справу з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб".
Президент звільнив одразу кількох позаштатних радників
Окрім Сергія Шефіра, Володимир Зеленський також звільнив:
- позаштатного радника президента Олега Устенка;
- позаштатного радника Сергія Трофімова;
- позаштатного радника президента Михайла Радуцького;
- уповноважену президента України з питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову,
- уповноважену президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.
Укази про їхнє звільнення з'явилися на сайті президента 30 березня.