Зеленський звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента — указ

В Офісі президента розпочалися обіцяні раніше кадрові зміни. Ввечері 3 вересня стало відомо про звільнення одного з заступників Єрмака.

Так, указом президента України Володимира Зеленського було звільнено Ростислава Шурму.

Дивіться також Понад 50% штату уряду змінять, – Арахамія про те, коли звільнятимуть і призначатимуть міністрів

Звільнення Шурми з посади

Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України,

– йдеться в указі №603/2024.

Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що Шурму звільнили через позицію партнерів. За його словами, замість нього заступником глави Офісу президента призначать Олександра Камишина, що, за його словами, "вже великий крок вперед".

Зазначимо, що раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував день звільнень і день призначень в Кабміні. За його словами, більш як 50% штату Уряду зазнає змін. Водночас нардеп Ярослав Железняк писав, що кадрові зміни торкнуться й Офісу президента.

Кадрові зміни у Кабміні

Наразі заяву на відставку подали три міністри – Олександр Камишін (Мінпром), Денис Малюська (Мінюст), Руслан Стрілець (Міндовкілля). Також надійшла заява про звільнення від Голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Железняк очікує, що перепризначення Малюськи на іншу посаду не буде, а Мінюст буде розформовано. Нардеп каже, що головою Міндовкілля, ймовірно, стане Світлана Гринчук, яка зараз обіймає посаду заступника міністра енергетики. Хто замінить ексголову Мінстратегпрому Олександра Камишіна у міністерстві – невідомо.

Окрім цього, заяву на відставку подала і Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.