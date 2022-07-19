Зеленський звільнив заступника голови СБУ та низку обласних начальників
Володимир Зеленський звільнив безліч високопосадовців регіональних управлінь Служби безпеки України. Втратив посаду й заступник очільника спецслужби Володимир Горбенко.
Масові звільнення керівництва правоохоронного органу почались вслід за остаточним й офіційним звільненням очільника СБУ Івана Баканова. Про це свідчить низка указів Зеленського, оприлюднених на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України, передає 24 канал.
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Хто втратив посади
Згідно з указами президента від 19 липня, офіційно звільнені з посад такі представники Служби безпеки України:
- Володимир Горбенко – заступник голови Служби безпеки України;
- Руслан Григоренко – начальник Управління Служби безпеки України у Сумській області;
- Володимир Краснянський – начальник Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області;
- Лисак Сергій – начальник Управління Служби безпеки України у Житомирській області;
- Іван Рудницький – начальник Управління Служби безпеки України у Закарпатській області;
- Євген Борзілов – начальник Управління Служби безпеки України у Полтавській області.
Додамо, що натомість деяких звільнених Зеленський призначив начальниками регіональних управлінь СБУ в інших областях України.
Хто обійняв нові посади
Окрім низки указів про звільнення, на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України також опубліковано укази Зеленського щодо призначення нових людей на ці посади, зокрема:
- Едуард Федоров – новий начальник Управління Служби безпеки України у Сумській області;
- Сергій Лисак – начальник Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області (замість Житомирської);
- Євген Борзілов – начальник Управління Служби безпеки України у Закарпатській області (замість Полтавської);
- Іван Рудницький – начальник Управління Служби безпеки України у Полтавській області (замість Закарпатської);
- Олександр Куць – новий начальник Управління Служби безпеки України у Харківській області.
Нагадаємо, що ввечері 17 липня Зеленський усунув очільника СБУ Івана Баканова з посади. Наступного дня президент вніс до Верховної Ради постанову про звільнення високопосадовця. 19 липня нардепи проголосували за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України – підтримали таке рішення 265 народних депутатів. Виконувачем обов'язків очільника СБУ наразі є Василь Малюк.
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