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      Зеленський назвав умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори

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      Зеленський пояснив, чому на Донбасі мають пройти місцеві вибори
      Зеленський пояснив, чому на Донбасі мають пройти місцеві вибори / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський переконаний, що місцеві вибори мають відбутися на окупованому Донбасі, адже це територія України. При цьому, вони мають проходити лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

      Глава держави на брифінгу після зустрічі з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд у Києві зауважив, що перед проведенням виборів на Сході потрібно провести чималу роботу і йдеться не про одне питання.

      Важливо: Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій

      Спочатку – це питання обміну людей, а потім розведення військ. Зараз ми говоримо про розведення в Золотому і Петрівському. Тільки тоді ми говоримо про розведення військ на всій території, а це 400 кілометрів. А вже після цього можна говорити про формат виборів на окупованих територіях,
      – пояснив Зеленський.

      Глава держави наголосив, що вибори на Сході мають відбутися як і в інших областях, адже це – територія України.

      "Донбас – це Україна, тому місцеві вибори там мають бути. Але повинні проходити за українським законодавством", – наголосив президент.

      Решту деталей та приблизні терміни виборів він не зміг назвати, адже спочатку має пройти зустріч у нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі.

      Зауважимо, напередодні про проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі заявив глава МЗС Вадим Пристайко. За його словами, влада хотіла б одночасно провести вибори по всій країні, включно з територіями Сходу, що тимчасово не є підконтрольними Україні. Втім, зробити зараз це не вдасться.

      Що вже казали у Зеленського про місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.

      Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.

      Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Місцеві вибори 2020 Володимир Зеленський Війна на Донбасі
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