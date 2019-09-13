Зеленський назвав умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори

Президент Володимир Зеленський переконаний, що місцеві вибори мають відбутися на окупованому Донбасі, адже це територія України. При цьому, вони мають проходити лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

Глава держави на брифінгу після зустрічі з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд у Києві зауважив, що перед проведенням виборів на Сході потрібно провести чималу роботу і йдеться не про одне питання.

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Спочатку – це питання обміну людей, а потім розведення військ. Зараз ми говоримо про розведення в Золотому і Петрівському. Тільки тоді ми говоримо про розведення військ на всій території, а це 400 кілометрів. А вже після цього можна говорити про формат виборів на окупованих територіях,

– пояснив Зеленський.

Глава держави наголосив, що вибори на Сході мають відбутися як і в інших областях, адже це – територія України.

"Донбас – це Україна, тому місцеві вибори там мають бути. Але повинні проходити за українським законодавством", – наголосив президент.

Решту деталей та приблизні терміни виборів він не зміг назвати, адже спочатку має пройти зустріч у нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі.

Зауважимо, напередодні про проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі заявив глава МЗС Вадим Пристайко. За його словами, влада хотіла б одночасно провести вибори по всій країні, включно з територіями Сходу, що тимчасово не є підконтрольними Україні. Втім, зробити зараз це не вдасться.

Що вже казали у Зеленського про місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.



Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.



Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.



Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.