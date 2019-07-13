Зеленський передумав призначати головою Одещини Андрейчикова: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що призначення Андрія Андрейчикова головою Одещини відкладається і буде проведено конкурс. Це рішення президента не пов'язане з Андрейчиковим, а – з успішним експериментом у Львівській області.

11 липня близько 100 одеситів протестували під Офісом президента проти призначення головою області Андрейчикова. Учасники протесту стверджували, що мають прямі докази його партнерства з російськими колаборантами та поплічниками сепаратистів.

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"Ми мали дуже хороший експеримент у Львівській області. Ми знайшли там дуже потужних людей, і навіть одна людина, яка була на другому місці, стала головою Івано-Франківської державної обладміністрації", – сказав президент 13 липня під час візиту в Одесі.

Зауважимо, що Львівську область за конкурсом очолив Маркіян Мальський, а Івано-Франківську – Денис Шмигаль.

Я думаю, що ми не можемо ризикувати в Одесі, навіть Андрейчиковим, якого я особисто знаю. Тобто ми проведемо конкурс в Одесі. Це дуже відповідальна місія. Не хочемо вас, одеситів, підвести,

– заявив Зеленський.

До цього журналіст запитав у президента, чи призначатиме він Андрейчикова главою області. У відповідь на це глава держави попросив у журналіста надати докази, в тому числі зв'язку Андрейчикова з сепаратистами.

Що відомо про Андрія Андрейчикова?

Це одеський підприємець-збирач металобрухту. За даними журналістки програми "Схеми" Наталії Седлецької, Андрейчиков поставляє металобрухт у невизнану молдовську республіку Придністров'я, з чого годуються місцеві проросійські сепаратисти.



Андрій Андрейчиков

Андрейчиков – член закритого мисливського клубу "Мисливець 2007". Члени цього клубу полюють на птахів і кабанів у Кілійських мисливських угіддях. Крім Андрейчикова, до клубу входить Дмитро Череп, який у 2015 році хотів створити "Одеську народну республіку". За це Черепа засудили на 5 років, він визнав провину і пішов на угоду зі слідством, повідомила Седлецька.

Також членом клубу мисливців є, за інформацією журналістки, Сергій Кушнір. Він очолює одеський центр проросійської партії "Родіна", головою якої Ігор Марков, що втік до Росії.

Одеський активіст Сергій Стерненко повідомляв, що Андрейчиков дружить з Олександром Дубинським (кандидатом у нардепи на мажоритарці від "Слуги народу"). За словами Стерненка, Дубинський пов'язаний з Андрієм Портновим – екс главою Адміністрації Президента часів перебування на посаді Віктора Януковича

26 червня Кабмін погодив усі кандидатури голів ОДА, запропоновані президентом, включно з Андрейчиковим. У зв'язку з цим в Одесі та в Києві пройшли кілька протестів проти призначення Андрейчикова головою області.