13:42
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 12 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, 12 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський передумав призначати головою Одещини Андрейчикова: що про нього відомо

      1081 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що призначення Андрія Андрейчикова головою Одещини відкладається і буде проведено конкурс. Це рішення президента не пов'язане з Андрейчиковим, а – з успішним експериментом у Львівській області.

      11 липня близько 100 одеситів протестували під Офісом президента проти призначення головою області Андрейчикова. Учасники протесту стверджували, що мають прямі докази його партнерства з російськими колаборантами та поплічниками сепаратистів.

      Читайте також: "Ви вважаєте, що я – ідіот": Зеленський наказав звільнитися голові ДФС

      "Ми мали дуже хороший експеримент у Львівській області. Ми знайшли там дуже потужних людей, і навіть одна людина, яка була на другому місці, стала головою Івано-Франківської державної обладміністрації", – сказав президент 13 липня під час візиту в Одесі.

      Зауважимо, що Львівську область за конкурсом очолив Маркіян Мальський, а Івано-Франківську – Денис Шмигаль.

      Я думаю, що ми не можемо ризикувати в Одесі, навіть Андрейчиковим, якого я особисто знаю. Тобто ми проведемо конкурс в Одесі. Це дуже відповідальна місія. Не хочемо вас, одеситів, підвести,
      – заявив Зеленський.

      До цього журналіст запитав у президента, чи призначатиме він Андрейчикова главою області. У відповідь на це глава держави попросив у журналіста надати докази, в тому числі зв'язку Андрейчикова з сепаратистами.

      Що відомо про Андрія Андрейчикова?

      Це одеський підприємець-збирач металобрухту. За даними журналістки програми "Схеми" Наталії Седлецької, Андрейчиков поставляє металобрухт у невизнану молдовську республіку Придністров'я, з чого годуються місцеві проросійські сепаратисти.

      Андрій Андрейчиков Одеса
      Андрій Андрейчиков

      Андрейчиков – член закритого мисливського клубу "Мисливець 2007". Члени цього клубу полюють на птахів і кабанів у Кілійських мисливських угіддях. Крім Андрейчикова, до клубу входить Дмитро Череп, який у 2015 році хотів створити "Одеську народну республіку". За це Черепа засудили на 5 років, він визнав провину і пішов на угоду зі слідством, повідомила Седлецька.

      Також членом клубу мисливців є, за інформацією журналістки, Сергій Кушнір. Він очолює одеський центр проросійської партії "Родіна", головою якої Ігор Марков, що втік до Росії.

      Одеський активіст Сергій Стерненко повідомляв, що Андрейчиков дружить з Олександром Дубинським (кандидатом у нардепи на мажоритарці від "Слуги народу"). За словами Стерненка, Дубинський пов'язаний з Андрієм Портновим – екс главою Адміністрації Президента часів перебування на посаді Віктора Януковича

      26 червня Кабмін погодив усі кандидатури голів ОДА, запропоновані президентом, включно з Андрейчиковим. У зв'язку з цим в Одесі та в Києві пройшли кілька протестів проти призначення Андрейчикова головою області.

      blog_ava
      М’ясний Путін: у британському магазині покупця нажахав стейк із обличчям лідера Кремля – фото
      сьогодні
      4049
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 12:30 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 3326
      Чому українці табуюють політичні теми
      сьогодні , 12:01 Чому українці табуюють політичні теми
      Олекса Коба 108
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      12 липня , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1362
      Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      Борис Немировський 2919
      Иранский флот против британского
      сьогодні , 01:30 Иранский флот против британского
      Іван Яковина 2496
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук