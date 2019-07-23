Зеленський підписав указ про протидію рейдерству

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". Документ передбачає інструменти, які мали б гарантувати захист власників бізнесу та їх майна.

Зокрема, президент доручив Кабінету міністрів розробити та внести на розгляд Веховної Ради відповідний законопроект щодо протидії рейдерству, зазначається в указі.

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Відповідний законопроект повинен передбачати посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері держреєстрації майнових прав.

Останнім пунктом указу Кабмін зобов'язується забезпечити перенесення до Державного земельного кадастру ділянки, зареєстровані у Державному реєстрі землі до 1 січня 2013 року.

Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук підкреслив, що питання рейдерства стало одним з найболючіших для бізнесу, а протягом 6 років в Україні відбулось понад 3 тисячі захоплень.

Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або "дірки" у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення – це реальний крок, щоб покласти цьому край,

– запевняє Гончарук.

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За його словами, запропоновані президентом зміни допоможуть підприємцям вести бізнес безпечно та мінімізувати ризики рейдерства в Україні.