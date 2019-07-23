00:01
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський підписав указ про протидію рейдерству

      4707 Читать новость на русском
      Протидія рейдерству: президент підписав указ
      Протидія рейдерству: президент підписав указ / censor.net.ua

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". Документ передбачає інструменти, які мали б гарантувати захист власників бізнесу та їх майна.

      Зокрема, президент доручив Кабінету міністрів розробити та внести на розгляд Веховної Ради відповідний законопроект щодо протидії рейдерству, зазначається в указі.

      Цікаво: Повне перезавантаження: що пишуть світові медіа про парламентські вибори в Україні

      Відповідний законопроект повинен передбачати посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері держреєстрації майнових прав.

      Останнім пунктом указу Кабмін зобов'язується забезпечити перенесення до Державного земельного кадастру ділянки, зареєстровані у Державному реєстрі землі до 1 січня 2013 року.

      Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук підкреслив, що питання рейдерства стало одним з найболючіших для бізнесу, а протягом 6 років в Україні відбулось понад 3 тисячі захоплень.

      Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або "дірки" у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення – це реальний крок, щоб покласти цьому край,
      – запевняє Гончарук.

      До слова: Вакарчук відреагував на заяву Зеленського щодо коаліції

      За його словами, запропоновані президентом зміни допоможуть підприємцям вести бізнес безпечно та мінімізувати ризики рейдерства в Україні.

      Нещодавні укази володимира зеленського:
      blog_ava
      Разумков озвучив позицію "Слуги народу" щодо російської мови на Донбасі
      23 липня
      7229
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 23 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      23 липня , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 346
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      23 липня , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2221
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      23 липня , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      23 липня , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2892
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      23 липня , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13484
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук