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      Зеленський підписав указ про якість доріг: як тепер їх будуватимуть та ремонтуватимуть

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      Президент Зеленський видав окремий указ про якість доріг
      Президент Зеленський видав окремий указ про якість доріг / president.gov.ua

      "Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг" – такий указ підписав Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 липня. Про що мовиться в указі – розібралися журналісти 24 каналу.

      Указ щодо покращення якості доріг Володимир Зеленський видав за результатами робочої наради, під час якої обговорювали стан дорожньої інфраструктури в Україні. Про це повідомила прес-служба президента України.

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      Указ №529/2019 передбачає впровадження низки заходів з метою створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху. А також для розвитку мережі якісних доріг і формування сприятливих умов для бізнесу.

      Про що мовиться в указі президента про якість доріг?

      До 1 січня 2020 року уряд має (відповідно до кращих світових практик):

      ► Переглянути критерії, фінансові й технічні вимоги до учасників тендерів на будівництво та ремонт доріг.

      ► Створити умови для впровадження новітніх технологій та матеріалів у процес будівництва, реконструкції та ремонту доріг.

      ► Привести у відповідність нормативно-технічні документи до вимог європейської якості автомобільних доріг.

      Ще ж і надто – замовники послуги (ремонту чи будівництва дороги) повинні залучати на конкурсній основі незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва (FIDIC). Причому на усіх етапах: закупівель, виконання робіт, обслуговування, будівництва, реконструкції та ремонту.

      Також Кабінет міністрів повинен:

      ► Приймати рішення щодо планування будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг прозоро та обґрунтовано.

      ► Вивчити можливість включення до договорів з підрядниками пунктів про страхування відремонтованих чи зведених об'єктів.

      Чому Зеленський видав указ про якість доріг?

      Президент Зеленський прагне формування плану з чітким переліком ремонтованих доріг у країні та термінами їх ремонту.

      Під час своїх робочих поїздок глава держави ознайомився з перебігом ремонтів на автодорогах і зауважив багато проблем, зокрема у фінансуванні, прозорості тендерів, та навіть у професіоналізмі компаній-підрядників і як наслідок – якості виконаних робіт.

      Усі ці проблеми потребують негайного вирішення шляхом системної боротьби з корупцією в дорожній сфері. І почати треба з аудиту чинних договорів на ремонт та будівництво доріг – про це президент говорив на нараді про проблеми дорожньої інфраструктури.

      Ми зробимо план найближчим часом і віддамо провідним західним компаніям будівництво пріоритетних доріг. А паралельно реформуватимемо (галузь – 24 канал),
      – запропонував Зеленський.

      На це міністр фінансів Оксана Маркарова зауважила: для залучення світових компаній, які будують якісні дороги, необхідно ухвалити в Україні закон про концесії.

      Що таке концесія?Це договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать одній державі, у тимчасове користування іншим державам, іноземним фірмам чи приватним особам. В Україні такого закону немає.

      В Україні – 169 тисяч кілометрів доріг різних категорій. Зеленський зауважив, що передусім необхідно ремонтувати головні магістралі, але й інші дороги мають бути в нормальному стані.

      19 липня Президент України Володимир Зеленський також підписав укази про звільнення одинадцяти Надзвичайних і Повноважних послів України, які представляли країну в різних країнах світу.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Дороги
      Джерело: 24 канал
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