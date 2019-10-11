Зеленський підписав закон про інвестиції: що це означає

Президент Зеленський 11 жовтня підписав закон про покращення інвестиційного клімату в Україні. У Офісі Президента стверджують, що цей закон "змінить застаріле та неефективне регулювання, усуне юридичні прогалини та впровадить інноваційні правові інструменти".

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" Рада підтримала 20 вересня. 11 жовтня його підписав Володимир Зеленський. Про це повідомив офіційний сайт глави держави.

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Що передбачає закон про покращення інвестицій?

Офіс Президента наводить такий перелік важливих нововведень та нюансів:

► Відповідальність осіб та посадовців акціонерного товариства за збитки, завдані державі, шляхом передачі кредиторові майна у власність.

► Скасування сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту.

► Договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, будуть чинними до моменту їхнього повного виконання.

► Замовники будівництва перераховуватимуть гроші до місцевого бюджету.

Важливо, що протягом 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці перераховуватимуть до відповідного місцевого бюджету гроші на створення і розвитку інфраструктури населеного пункту.



Мовиться про 4% від загальної вартості будівництва об'єкта, якщо це нежитлові споруди, або про 2%, якщо це житлові будівлі.

► Будуть визначені об'єкти, при будівництві яких пайова участь не сплачується.

► Відбудеться скасування експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передають у заставу.

► Враховуватимуться особливості створення та діяльності ТОВ, що діють на підставі модельного статуту.

Закон набере чинності з наступного дня після публікації в офіційних виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр".



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