Зеленський призначив тимчасових голів Кіровоградської та Дніпропетровської областей
Президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Лобанову та Дмитра Батуру на посади тимчасових виконувачів обов’язків голів Кіровоградської та Дніпропетровської обласних державних адміністрацій.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Лобанову Світлану Василівну", – мовиться в указі щодо т. в. очільника Кіровоградської ОДА.
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"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Батуру Дмитра Ігоровича", – написано в указі щодо т.в. керівника Дніпропетровської ОДА.
15 червня Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов’язків голів ОДА:
- Н. Романову – Чернігівської ОДА;
- В. Кальніченка – Хмельницької ОДА ;
- І. Крисака – Тернопільської ОДА;
- В. Апрєкова – Сумської ОДА;
- В. Боню – Миколаївської ОДА;
- Р. Замлинського – Львівської ОДА;
- С. Коваленка – Кіровоградської ОДА;
- В. Кучера – Київської ОДА;
- М. Савку – Івано-Франківської ОДА;
- Е. Слепян – Запорізької ОДА;
- І. Дурана– Закарпатської ОДА;
- О. Киричука – Волинської ОДА;
- О. Пруглого – Полтавська ОДА;
- С. Шаталова – Одеська ОДА.
26 червня Кабінет міністрів проголосував за подання президенту 8 кандидатур на посади голів облдержадміністрацій.
Список кандидатур на посади голів ОДА:
- Павло Кириленко – кандидат на посаду голови Донецької ОДА.
- Ігор Бондаренко – Закарпатської ОДА.
- Михайло Бно-Айріян – Київської ОДА.
- Віталій Комарницький – Луганської ОДА.
- Маркіян Мальський – Львівської ОДА.
- Андрій Андрейчиков – Одеської ОДА.
- Юрій Гусєв – Херсонської ОДА.
- Ігор Шевченко – Черкаської ОДА.
Джерело: 24 канал
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