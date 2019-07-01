Зеленський призначив заступника голови СБУ та начальників у двох областях

Заступником голови Служби безпеки України став Дмитро Нескоромний. Управління СБУ у Львівській та Закарпатській області очолив Олександр Бондарук та Іван Рудницький.

Відповідні укази про призначення з'явилися на офційному сайті Президента України.

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Хто такий Дмитро Нескоромний?

Нескоромний до лютого 2017 року працював на посаді заступника начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в СБУ. Входив в команду колишнього начальника "К" і першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, якого кандидат у президенти Анатолій Гриценко мав намір призначити главою СБУ в разі своєї перемоги.

Нескоромний брав участь в затриманні "діамантових прокурорів" – заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимира Шапакіна. Церез це в результаті з СБУ звільнили Трепака, а 27 лютого 2017 – нового начальник "К" Павло Демчина звільнив самого Нескоромного.



Указ Президента України Володимира Зеленського

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області очолить Іван Рудницький, а на Львівщині – Олександр Бондарчук.



Укази про призначення Рудницького та Бондарчука

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником голови СБУ. Окрім цього, глава держави призначив його керівником Антитерористичного центру при спецслужбі.

Кого Зеленський звільнив з посад в СБУ?

Зеленський 11 червня провів серйозну чистку в силових органах та звільнив двох заступників голови СБУ Олега Фролова та Владислава Косинського. Вони були причетні до до багатьох протиправних дій, у тому числі під час виборчої кампанії.

Також глава держави звільнив начальників Управлінь СБУ у шести областях.

Імена звільнених начальників СБУ :



Олександра Довженка звільнено з Управління СБУ в Одеській області;

Олександра Ткачука – з СБУ у Львівській області;

Олега Зозулю – з СБУ у Вінницькій області;

Володимира Пахнюка – з СБУ в Закарпатській області;

Руслана Сторожука – з СБУ в Чернівецькій області.

Юрія Фелонюка – з СБУ у Волинській області.

Олександра Шмітька – з СБУ в АРК

Однак відставку голови СБУ Василя Грицака народні депутати не підтримали. Подання про його звільнення ще 30 травня вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.