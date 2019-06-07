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      Зеленський повторно внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака, Грицака і Луценка

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      Руслан Стефанчук
      Руслан Стефанчук / Фото з відкритих джерел

      Наступного тижня президент України Володимир Зеленський знову внесе до Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра закордоних справ України Павла Клімкіна, міністра оборони України Степана Полторака, очільника Служби безпеки України Василя Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.

      Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук розповів про це в ефірі телеканалу "1+1" 6 червня.

      Читайте також: Зеленський відповів на петицію щодо звільнення Богдана

      Після того, як Верховна Рада України провалила голосування за подання про звільнення керівників СБУ, МЗС і Міноборони президент планує повторно внести три подання, а також додати четверте – про звільнення Луценка.

      Стефанчук наголосив, що таким чином президент наполягатиме на тому, що ці кадрові рішення – у межах його конституційних повноважень.

      Він додав, що у президента є кандидатури на посади глав МЗС, СБУ, ГПУ та Міноборони, але називати їх не став.

      Єдине, що я можу гарантувати, що не буде тривалого розриву між звільненням і призначенням. Прийняття будуть внесені відразу,
      – заявив Стефанчук.

      Дивіться відео виступу Руслана Стефанчука в ток-шоу "Право на владу":

      Зазначимо, народні депутати Верховної Ради не проголосували за відставку глави МЗС Павла Клімкіна, глави СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Руслан Стефанчук Володимир Зеленський Юрій Луценко Степан Полторак Василь Грицак Павло Клімкін Верховна Рада
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