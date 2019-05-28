Зеленський зустрівся з представниками МВФ: про що говорили та про що домовилися сторони

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду. Очолив місію, що зараз перебуває у Києві, Рон ван Роден. У перемовинах також взяли участь, зокрема, голова Національного банку Яків Смолій, міністр фінансів Оксана Маркарова та колишній очільник мінфіну та чинний секретар РНБО Олександр Данилюк.

Данилюк у коментарі журналістам розповів, що перемовини тривали близько 1,5 години. Під час зустрічі сторони обговорювали процес проведення реформ в Україні, зокрема антикорупційної. Також президент Зеленський представив свій порядок денний розвитку економіки України та подальшої співпраці з фондом.

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Президент Зеленський провів зустріч з представниками МВФ в Україні

"Перші кроки – це рішення щодо боротьби з корупцією, перезапуск судової реформи, правоохоронних органів. Це все те, що раніше раніше МВФ майже нав'язував Україні, але не було бажання робити. Проте зараз відчувається, що нова влада реально є готовою робити ці зміни", – каже він.

Володимир Зеленський стверджує, що співпраця між Україною та фондом триває. Також він відзначив ту підтримку, яку Фонд надає Україні та назвав інституцію надійний партнером.

Україна, зі свого боку, також залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань. На жаль, наразі ми бачимо зволікання з ухваленням реформаторських законопроектів, на які громадяни, бізнес, фінансова спільнота чекають роками. Сподіваюся, парламент нового скликання надолужить це й забезпечить підґрунтя для отримання наступного траншу фінансування від МВФ,

– додав він.

Водночас президент взаєминами з МВФ пояснив своє рішення розпустити парламент.

"Чергові вибори мали відбутися наприкінці жовтня. Тоді десь у грудні ми мали б коаліцію та новий уряд. Та громадяни й економіка не можуть стільки чекати. Без необхідних змін у нас тоді були б проблеми з Міжнародним валютним фондом", – зауважив гарант.

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Данилюк, зі свого боку, зауважив, що розпуск парламенту є внутрішнім і політичним рішенням, спрямованим на те, щоб пришвидшити політичні зміни в країні. Відтак, з цієї причини, як на цьому наголошували деякі експерти, місія МВФ ніяк не могла призупинити свою роботу в Україні.

Очільник НБУ Яків Смолій наголосив, що продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні. За його словами, до кінця 2019 року Україна має сплати понад 5 мільярдів доларів США за зовнішніми та внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті.

"Обсяг міжнародних резервів наразі становить 19,3 мільярда доларів США, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань. Водночас, співпраця з МВФ – це також доступ до іншого фінансування, запорука продовження структурних реформ, без яких є неможливим довгострокове стійке зростання української економіки", – зазначив голова Нацбанку.

Крім того, на вчасному та належному обслуговуванні і погашенні державного боргу акцентувала Оксана Маркарова. Він переконує, що це запорука довіри іноземних інвесторів до України, а також основа репутації держави на міжнародній арені.

Щодо позиції представників МВФ, то вони засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною. Однак наступні контакти розпочнуться вже після парламентських виборів, коли буде сформований новий уряд. До цього часу відбуватимуться постійні консультації щодо реалізації реформ. Також після результатів виборів і створення нового уряду, Україна, імовірно, отримає новий транш.

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Місія МВФ в Україні на чолі з Рон ван Роденом

Керівник місії МВФ Рон ван Роден вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради є новою можливістю для пришвидшення перетворень в Україні. Також він відзначив важливість продовження роботи антикорупційних органів – НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду.

Ми не бачимо перепон для співпраці. Готові після парламентських виборів, після того, як буде сформовано уряд, негайно приїхати до Києва та продовжувати переговори щодо того, яким чином надавати нашу підтримку,

– констатував представник МВФ.

Як розгорталася ситуація навколо місії МВФ в Україні

До слова, місія МВФ прибула до України 21 травня. Вони планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог фонду. А за підсумками роботи мало б бути ухваленим рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Щоправда, наступного дня міністр Кабміну Олександр Саєнко поширив інформацію про те, що МВФ обурило рішення Володимира Зеленського розпустити парламент, тому місія Фонду покинула Україну . Але це виявилося фейком, оскільки експерти МВФ залишилися в Києві та запланували на найближчий час зустріч із Володимиром Зеленським.

23 травня у МВФ заявили , що Фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету Міністрів. При цьому коментувати політичну ситуацію в країні вони не будуть.

Крім того, олігарх Ігор Коломойський висловився за дефолт в Україні, який має оголосити нова влада. Прикладами він навів Грецію та Аргентину. Щодо цього експерти підкреслюють, що з 2016 року бізнесмен намагається скасувати рішення про націоналізацію "Приватбанку", однак МВФ попередив, що це поставить під загрозу програму фінансової допомоги, узгоджену ще п’ятим президентом Петром Порошенком.

Голова президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков щодо пропозиції Коломойського відповів, що в сьогоднішніх умовах це малоефективний шлях і навряд чи Україна зможе ним піти.