Зеленський масово звільняє керівників райадміністрацій: список
Президент України Володимир Зеленський звільнив 10 голів районних державних адміністрацій у Вінницькій області, 8 – у Волинській, 3 – у Донецькій, 1 – у Дніпропетровській області, 2 – у Житомирській області, 3 – у Закарпатській та 9 – у Кіровоградській області і 4 – у Львівській.
Президент також звільнив 5 керівників райадміністрацій Луганської області, 1 – у Одеській та 2 – у Полтавській. Відповідні розпорядження оприлюднено на офіційному сайті президента.
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У Вінницькій області президент звільнив голів таких районних державних адміністрацій:
Бершадської;
Гайсинської;
Жмеринської;
Літинської;
Могилів-Подільської;
Мурованокуриловецької;
Теплицької;
Тростянецької;
Шаргородської;
Ямпільської.
У Волинській області Зеленський звільнив голів таких районних державних адміністрацій:
Володимир-Волинської;
Горохівської;
Ківерцівської;
Ковельської;
Ратнівської;
Старовижівської;
Турійської;
Шацької.
Крім того, звільнені голови Бахмутської, Волноваської та Мангушської райадміністрацій Донецької області та голова Новомосковської райадміністрації Дніпропетровської області.
У Житомирській області звільнені керівники Бердичівської та Черняхівської районних державних адміністрації. У Закарпатській області – Виноградівської, Тячівської та Хустської.
У Кіровоградській області звільнені керівники таких райадміністрацій:
Знам’янської;
Маловисківської;
Новгородківської;
Новомиргородської;
Олександрівської;
Онуфріївської;
Петрівської;
Світловодської;
Устинівської.
Окрім того, президент звільнив голів Жовківської, Кам’янка-Бузької, Дрогобицької і Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області. У Луганській області Зеленський звільнив керівників Біловодсько, Новопсковської, Попаснянської, Сватівської та Старобільської райадміністрацій. У Полтавській Кобеляцької, Великобагачанської. У Одеській – Болградської районної державної адміністрації.
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