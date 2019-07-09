Зеленський масово звільняє керівників райадміністрацій: список

Президент України Володимир Зеленський звільнив 10 голів районних державних адміністрацій у Вінницькій області, 8 – у Волинській, 3 – у Донецькій, 1 – у Дніпропетровській області, 2 – у Житомирській області, 3 – у Закарпатській та 9 – у Кіровоградській області і 4 – у Львівській.

Президент також звільнив 5 керівників райадміністрацій Луганської області, 1 – у Одеській та 2 – у Полтавській. Відповідні розпорядження оприлюднено на офіційному сайті президента. Читайте також: Зеленський зробив кадрові заміни в Наглядовій раді "Укроборонпрому" У Вінницькій області президент звільнив голів таких районних державних адміністрацій: Бершадської; Гайсинської; Жмеринської; Літинської; Могилів-Подільської; Мурованокуриловецької; Теплицької; Тростянецької; Шаргородської; Ямпільської. У Волинській області Зеленський звільнив голів таких районних державних адміністрацій: Володимир-Волинської; Горохівської; Ківерцівської; Ковельської; Ратнівської; Старовижівської; Турійської; Шацької. Крім того, звільнені голови Бахмутської, Волноваської та Мангушської райадміністрацій Донецької області та голова Новомосковської райадміністрації Дніпропетровської області. У Житомирській області звільнені керівники Бердичівської та Черняхівської районних державних адміністрації. У Закарпатській області – Виноградівської, Тячівської та Хустської. У Кіровоградській області звільнені керівники таких райадміністрацій: Знам’янської; Маловисківської; Новгородківської; Новомиргородської; Олександрівської; Онуфріївської; Петрівської; Світловодської; Устинівської. Окрім того, президент звільнив голів Жовківської, Кам’янка-Бузької, Дрогобицької і Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області. У Луганській області Зеленський звільнив керівників Біловодсько, Новопсковської, Попаснянської, Сватівської та Старобільської райадміністрацій. У Полтавській Кобеляцької, Великобагачанської. У Одеській – Болградської районної державної адміністрації. До слова: Останні призначення Зеленського: що про них відомо