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      Зеленський масово звільняє керівників райадміністрацій: список

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      Зеленський масово звільнив керівників райадміністрацій
      Зеленський звільнив 22 керівників райадміністрацій / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський звільнив 10 голів районних державних адміністрацій у Вінницькій області, 8 – у Волинській, 3 – у Донецькій, 1 – у Дніпропетровській області, 2 – у Житомирській області, 3 – у Закарпатській та 9 – у Кіровоградській області і 4 – у Львівській.

      Президент також звільнив 5 керівників райадміністрацій Луганської області, 1 – у Одеській та 2 – у Полтавській. Відповідні розпорядження оприлюднено на офіційному сайті президента.

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      У Вінницькій області президент звільнив голів таких районних державних адміністрацій:

      Бершадської;

      Гайсинської;

      Жмеринської;

      Літинської;

      Могилів-Подільської;

      Мурованокуриловецької;

      Теплицької;

      Тростянецької;

      Шаргородської;

      Ямпільської.

      У Волинській області Зеленський звільнив голів таких районних державних адміністрацій:

      Володимир-Волинської;

      Горохівської;

      Ківерцівської;

      Ковельської;

      Ратнівської;

      Старовижівської;

      Турійської;

      Шацької.

      Крім того, звільнені голови Бахмутської, Волноваської та Мангушської райадміністрацій Донецької області та голова Новомосковської райадміністрації Дніпропетровської області.

      У Житомирській області звільнені керівники Бердичівської та Черняхівської районних державних адміністрації. У Закарпатській області – Виноградівської, Тячівської та Хустської. 

      У Кіровоградській області звільнені керівники таких райадміністрацій:

      Знам’янської;

      Маловисківської;

      Новгородківської;

      Новомиргородської;

      Олександрівської;

      Онуфріївської;

      Петрівської;

      Світловодської;

      Устинівської.

      Окрім того, президент звільнив голів Жовківської, Кам’янка-Бузької, Дрогобицької і Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області. У Луганській області Зеленський звільнив керівників Біловодсько, Новопсковської, Попаснянської, Сватівської та Старобільської райадміністрацій. У Полтавській Кобеляцької, Великобагачанської. У Одеській – Болградської районної державної адміністрації.

      До слова: Останні призначення Зеленського: що про них відомо

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Житомира Новини Дніпра Волинь Вінниця Новини Донецька Новини Львова Володимир Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
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