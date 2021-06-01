У Зеленського готують звільнення кількох голів ОДА: є проблеми з областями

В Офісі Президента заговорили про зміни керівництва кількох областей. Також там заявили, що відмовилися від призначення бізнесменів головами ОДА.

Загалом від практики призначення представників бізнесу відмовилися, бо це подекуди могло впливати на особисті інтереси посадовців. Таку заяву зробив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Бізнесменів не призначатимуть головами ОДА

На рівні Офісу Президента загалом практика з бізнесменами закінчилася, розповів Тимошенко. Тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада.

У більшості випадків не хочеться призначати таких людей, тому що на їхніх бізнес-територіях є якісь свої інтереси і не хочеться, щоб ці інтереси стали попереду інтересів держави,

– сказав він.

Він нагадав, що останнім часом змінили велику кількість голів адміністрацій. При цьому додав, що у певних випадках справді "промахнулися".

Готують нових голів ОДА

Тимошенко зазначив, що в Офісі Президента змогли "розрівняти" проблеми, які могли виникати з мерами. Він відзначив, що з міськими головами необхідно знаходити точки дотику, і їхні проблеми в ОП намагаються вирішити.

Втім, проблеми з деякими областями досі є і тому грядуть зміни. Тимошенко наразі не назвав, про які регіони йдеться.

Одразу скажу – будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів,

– сказав Тимошенко.

За його словами, у пошуку допоможуть прискорені курси в академії при президентові, куди набирають людей у декілька потоків.

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