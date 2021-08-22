У Зеленського та Меркель розпочалась закрита зустріч у Києві

Ангела Меркель 22 серпня прибула до Києва. Володимир Зеленський привітав канцлерку Німеччини у Маріїнському палаці.

Меркель зустрілася з Зеленським

Біля входу у палац відбулося представлення делегацій. Після того президент України та його німецька колега провели розмову тет-а-тет.

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Далі запланована зустріч з журналістами та продовження перемовин у розширеному форматі.

Зауважимо, участі у Кримській платформі Меркель не братиме. Німеччину на саміті представлятиме міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.

Канцлерка їздила до Путіна

20 серпня Меркель їздила з робочим візитом у Москву. Там вона поспілкувалася з президентом Володимиром Путіним. Очільник Кремля переконував канцлерку, аби вона "вплинула на Україну у питанні Донбасу". Мовляв, Київ не виконує зобов'язань.

Водночас політикиня наголосила, що підтримує територіальну цільність України. Крім того, вона виступила за продовження договору з Києвом про транзит російського газу після 2024 року.

Меркель також наголосила, що має розбіжності у поглядах з Путіним, однак планує підтримувати з ним контакт.

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