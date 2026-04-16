Зеленського та народ України відзначили премією "Чотири свободи" у Нідерландах

Президент Зеленський 16 квітня прибув з візитом у Нідерланди. Там його та увесь народ України відзначили міжнародною премією Four Freedoms Award за внесок у захист свободи та демократичних цінностей.

Про це стало відомо із трансляції Roosevelt Foundation.

Що сказав Зеленський?

Після вручення президент України наголосив, що свобода неможлива без безпеки та притягнення агресора до відповідальності.

Він розповів присутнім про нічний масований терор Росії.

Лише за одну ніч було випущено майже 300 ударних дронів, 19 балістичних ракет, а також крилаті ракети. Сирени повітряної тривоги лунали в багатьох наших містах, десятки людей отримали поранення. На жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі – звичайні люди, діти, мирні жителі, вбиті російським божевіллям,

– сказав Зеленський.

Після цього усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих.

Президент також зазначив, що війна Росії базується на запереченні існування України. Він нагадав, як частина світу раніше вагалася, чи підтримувати український народ. Водночас були й ті, хто одразу став на бік справедливості та допомоги.

"Свобода ніколи не буває абстрактною. Це не щось дане – це стан, за який люди борються і який потрібно захищати. Він завжди потребує міцного фундаменту – безпеки, права, культури та освіти, а також усвідомлення, що зло буде покаране", – сказав глава держави.

Він додав, що війни повертаються тоді, коли їх ініціатори вважають, що можуть уникнути покарання.

Зеленський також запевнив, що Україна разом із партнерами працює, аби жодна жертва російської агресії не залишилася без справедливості, а воєнні злочинці були притягнуті до відповідальності.

Це необхідно так само, як після Другої світової війни. Саме тому в Європі, зокрема в Нідерландах, ми працюємо над запуском трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України,

– наголосив він.



