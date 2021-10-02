У Зеленського не можуть знайти кандидатів у міністри, – ЗМІ

Схоже, що ротації у Кабміні найближчим часом – неминучі. Втім, знайти нових кандидатів на міністерські посади наразі дуже складно.

Джерела у Кабміні стверджують, що причина цьому – намагання ОП на чолі з Андрієм Єрмаком контролювати діяльність урядовців. Тож кандидатів зараз шукають вже й серед "слуг народу".

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За словами співрозмовника видання, усі потенційні кандидати розуміють, що призначення у Кабмін є тимчасовим. Втім, реформувати ту чи іншу сферу за якихось 6 місяців – н ереально.

Але за цей час на тебе ще й виллють купу негативу й звільнять із ганьбою,

— додало джерело.

Як Шмигаль оцінює свій Кабмін

Журналісти поцікавилися у прем'єр-міністра, як він оцінює владну конструцію, в якій важливі управлінські рішення та кадрові ротації ухвалюють лише в Офісі Президента. Шмигаль зазначив, що ситуація в Україні є унікальною. Мовляв, тут є єдина владна команда, яка може створювати й будувати. "Я дуже пишаюся тим, що належу до команди Зеленського. Це моя відповідь", – пояснив він.

Хто може "вилетіти" з уряду

За інформацією УП, найближчим часом відправити у відставу можуть міністерку соцполітики Марину Лазебну, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра захисту довкілля Романа Абрамовського. Натомість глава Міноборони Андрій Таран, якого раніше називали одним із "кандидатів на виліт" може втриматися на посаді.