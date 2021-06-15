У Зеленського обговорюють можливість звільнення Авакова, – ЗМІ

15 червня 2021 , 18:37
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Джерело:

"Новое время"

В Офісі Президента можуть ухвалити рішення про звільнення Арсена Авакова вже у вересні. Тоді розпочнеться наступна парламентська сесія.

У фракції "Слуга народу" розповіли, що наразі немає остаточної згоди з приводу того, як це реалізувати. Водночас долю глави Міністерства внутрішніх справ Авакова можуть вирішити вже восени. 

Зауважте Зеленський не дав прямої відповіді про те, що Авакова звільнять, – Фесенко про справу Шеремета

На осінь вони (Офіс президента – 24 канал) спробують прибрати Авакова. Схоже, президент вже відчув, що може і сам усім управляти,
– мовиться у повідомленні.

Водночас соратник президента Володимира Зеленського заявив, що наразі президент ще не ухвалив остаточне рішення: звільнити Авакова чи залишити його на посаді.

"Слуга народу" про звільнення Авакова

  • Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання про можливе звільнення Авакова, повідомив, що наразі не бачив конкретних ініціатив, зареєстрованих у парламенті.
  • Єдиним відповідним документом була постанова, яку "Голос" написав у співавторстві з нардепами від "Слуги народу" та "Європейської солідарності". Водночас це було ще у 2020 році.
  • Політик зауважив, що відставку Авакова обговорюють усе життя.
Автор: Олег Терещенко