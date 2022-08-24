Світ не вірив: у Зеленського сказали, чому потужні засоби ППО прийдуть із запізненням

Починаючи з 24 лютого росія продовжує завдавати Україні руйнацій, використовуючи ракетні обстріли цивільних міст. Цивілізований світ довгий час був шокований та не міг повірити, що сьогодні в Європі може бути такого масштабу війна.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що світ не вірив, що росія дійсно бʼє не по військових обʼєктах, а саме по цивільній інфраструктурі.

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Подоляк пояснив, що Україна дуже довго працювала та пояснювала, що це не просто війна за територію, не якийсь маленький конфлікт. Ця війна про те, що росія повністю зайшла на територію суверенної держави. А також здійснює геноцид за ознаками того, що ми є громадянами цієї держави, – вбиває українців й атакує цивільні міста.

"Усе це повпливало на абсолютно чітку зміну настроїв політичних еліт, які погодилися, що це дійсно варварський тип війни й треба допомогти українцям закрити небо", – додав Подоляк.

Щоб закрите все небо над Україною над цим дуже потужно працює президент України. Це ключовий наратив практично всіх переговорів із Західними партнерами,

– розповів Михайло Подоляк.

За його словами, Володимир Зеленський постійно говорить, що давайте закриємо небо над Україною. Адже росія сама вже каже, що вона атакує цивільні обʼєкти.

"Це дало свої результати. Я думаю, що ми дійсно осінню отримаємо велику низку апаратів, які дозволять закрити нам небо", – повідомив радник керівника Офісу Президента.

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