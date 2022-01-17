У Зеленського важкий вибір, – політолог про притягнення Порошенка до відповідальності

Українське суспільство потребує запиту на справедливість. Володимир Зеленський може його виконати.

Однак перед президентом України стоїть вибір. Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі зауважив політтехнолог Сергій Гайдай.

Цікаво Це інша війна, – соціолог сказав, як зміняться рейтинги Зеленського і Порошенка

Гайдай: Зеленський може виконати запит

Він пояснив, що запит на справедливість – це відповідь на важливу природу української влади. Іспанський диктатор Франсіско Франко створив формулювання: "Своїм все – іншим закон". Однак в Україні немає закону для інших.

Своїм (хто при владі, хто сім'я, оточення) – все поза законом, але громадянам – не закон, а беззаконня,

– наголосив Гайдай.

За його словами, суспільство хоче мати відповідь на свій запит. Воно хоче, аби закон був один для всіх.

Тому в Зеленського важкий вибір. З одного боку, якщо він дійсно притягне Віктора Медведчука, Петра Порошенка, Ігоря Коломойського і різних інших токсичних (людей – 24 канал) до відповідальності за створені злочини, він виконає цей запит. Ті, хто за нього голосували, вважатимуть, що робили це недаремно. Сергій Гайдай Політтехнолог

Зеленський може програти

Однак, як зауважив Гайдай, якщо створюватимуть тільки шоу – із проблемами для цих людей, але без відповідальності, тоді Зеленський цю гру програє.

"Мабуть, вперше за всю історію української держави принцип запиту на справедливості буде виконаний", – сказав політтехнолог.

Що відомо про суд у справі Порошенка

Печерський суд розглядав справу Порошенка щодо державної зради.

Йому обирали запобіжний захід у "вугільній справі".

За інформацією слідства, п'ятий президент у 2014 – 2015 роках використав свої повноваження, щоб незаконно припинити постачання вугілля із ПАР.

Майже місяць Порошенко перебував за кордоном і тільки зранку 17 січня повернувся в Україну.

Цікаво – Випуск "Такі справи" про повернення Порошенка: дивіться відео