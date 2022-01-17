У Зеленського важкий вибір, – політолог про притягнення Порошенка до відповідальності
Джерело:24 канал
Українське суспільство потребує запиту на справедливість. Володимир Зеленський може його виконати.
Однак перед президентом України стоїть вибір. Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі зауважив політтехнолог Сергій Гайдай.
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Гайдай: Зеленський може виконати запит
Він пояснив, що запит на справедливість – це відповідь на важливу природу української влади. Іспанський диктатор Франсіско Франко створив формулювання: "Своїм все – іншим закон". Однак в Україні немає закону для інших.
Своїм (хто при владі, хто сім'я, оточення) – все поза законом, але громадянам – не закон, а беззаконня,
– наголосив Гайдай.
За його словами, суспільство хоче мати відповідь на свій запит. Воно хоче, аби закон був один для всіх.
Тому в Зеленського важкий вибір. З одного боку, якщо він дійсно притягне Віктора Медведчука, Петра Порошенка, Ігоря Коломойського і різних інших токсичних (людей – 24 канал) до відповідальності за створені злочини, він виконає цей запит. Ті, хто за нього голосували, вважатимуть, що робили це недаремно.
Зеленський може програти
Однак, як зауважив Гайдай, якщо створюватимуть тільки шоу – із проблемами для цих людей, але без відповідальності, тоді Зеленський цю гру програє.
"Мабуть, вперше за всю історію української держави принцип запиту на справедливості буде виконаний", – сказав політтехнолог.
Що відомо про суд у справі Порошенка
- Печерський суд розглядав справу Порошенка щодо державної зради.
- Йому обирали запобіжний захід у "вугільній справі".
- За інформацією слідства, п'ятий президент у 2014 – 2015 роках використав свої повноваження, щоб незаконно припинити постачання вугілля із ПАР.
- Майже місяць Порошенко перебував за кордоном і тільки зранку 17 січня повернувся в Україну.
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