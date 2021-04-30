Вимагають покарати винних: у Зеленського засудили марш на честь СС "Галичина"

В Офісі Президента прокоментували марш, який провели у Києві до дня створення дивізії СС "Галичина". Зокрема, закликали втрутитися правоохоронців.

У Зеленського наголосили, що мала чисельність учасників та маніпуляції організаторів не можуть бути підставами для того, аби виправдати цю ситуацію.

Раніше У Києві пройшов марш вишиванок на честь річниці створення дивізії "Галичина": відео

В ОП додали, що категорично засуджують будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного. А також – спроби переглянути правду про Другу світову.

Не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей,

– підкреслили там.

"Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами вибороли право на життя", – мовиться у повідомленні.

У Зеленського також звернули увагу на те, що раніше про засудження пропаганди тоталітарних режимів заявило й українське МЗС.

В ОП попередили про наслідки

"Партнери нашої держави вже поінформовані про те, що порушення відповідного законодавства матимуть логічні наслідки для винних", – запевнили в Офісі президента.

В ОП закликали Нацполіцію та МВС встановити усі обставини того, що відбулося, й притягнути до відповідальності усіх винних.

Крім цього, у президента звернулися й до голови КМДА. Від нього очікують проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці й звіту перед громадою.

Реакція "слуги народу"

Раніше у залі парламенту марш засудили депутати "Слуги народу". Його організаторів звинуватили у тому, що вони паплюжать ідею незалежності.

Водночас Микита Потураєв підкреслив, що люди, які вступали до лав СС "Галичини", не були нацистами та ксенофобами. До такого кроку їх спонукали дії радянської влади.

"Ми не можемо судити цих людей, однак можемо сказати, що нацизм – велике зло, а служба у Ваффен-СС – трагічна помилка", – зазначив нардеп.

Українська дивізія січових стрільців "Галичина" входила до складу військ Ваффен – СС Німеччини у 1943 – 1945 роках. Зауважимо, що вступаючи до лав німецького війська, українці розраховували отримати підтримку для боротьби за вільну та незалежну Україну.