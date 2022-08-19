Не підігруйте терористам, – у Зеленського закликали назавжди закрити тему "Північного потоку-2"
19 серпня 2022 , 16:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
В Офісі Президента наголосили, що тему "Північного потоку-2" потрібно закрити назавжди. Інакше це виглядає як підігрування терористам.
Купівля російської нафти і газу – це фінансування війни росії проти України. На обурливу заяву німців відреагував глава ОП Андрій Єрмак.
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Сильна позиція партнерів має залишатись до перемоги. Згуртованість навколо розширення санкцій може зламати хребет державі-терористу. Саме енергетику росія використовує як зброю.
Будь-які спроби оживити "покійника" виглядають виключно підігруванням терористам, які не тільки вбивають українців, але також хочуть заморозити Європу,
– наголосив Єрмак.
Що цьому передувало
- У правлячій коаліції Німеччини заявили про необхідність запустити "Північний потік-2. Таку пропозицію видав Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії,
- Попри жорстоку війну росії проти українців, на його думку, "немає вагомих причин", щоб не запускати "Північний потік-2".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав те, що відбувається, "наркоманією", а дії німців – нерозумними.
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