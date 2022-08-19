Не підігруйте терористам, – у Зеленського закликали назавжди закрити тему "Північного потоку-2"

В Офісі Президента наголосили, що тему "Північного потоку-2" потрібно закрити назавжди. Інакше це виглядає як підігрування терористам.

Купівля російської нафти і газу – це фінансування війни росії проти України. На обурливу заяву німців відреагував глава ОП Андрій Єрмак.

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Сильна позиція партнерів має залишатись до перемоги. Згуртованість навколо розширення санкцій може зламати хребет державі-терористу. Саме енергетику росія використовує як зброю.

Будь-які спроби оживити "покійника" виглядають виключно підігруванням терористам, які не тільки вбивають українців, але також хочуть заморозити Європу,

– наголосив Єрмак.

Що цьому передувало

У правлячій коаліції Німеччини заявили про необхідність запустити "Північний потік-2. Таку пропозицію видав Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії,

Попри жорстоку війну росії проти українців, на його думку, "немає вагомих причин", щоб не запускати "Північний потік-2".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав те, що відбувається, "наркоманією", а дії німців – нерозумними.

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