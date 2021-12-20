У Зеленського відреагували на зрив конкурсу на керівника САП

Скандальний ОАСК заблокував проведення конкурсу, на якому мають обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На це вже відреагували у Володимира Зеленського.

Позицію глави держави та його команди описали на сайті Офісі Президента. Там наголосили, що неодноразово висловлювалися на цю тему раніше й відтоді нічого не змінилося.

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Що пояснили у Зеленського

В ОП підкреслили, що максимально зацікавлені у тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури ще до кінця 2021 року. У Зеленського сподіваються, що їй вдасться обрати найбільш гідного кандидата на посаду очільника САП. "Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства", – мовиться у заяві.

Реакція на рішення ОАСК

Також у Зеленського відзначили, що рішення Окружного адмінсуду Києва, яке заблокувало конкурс, не є остаточним. Мовляв, найближчим часом його детально проаналізують та перевірять, чи відповідає воно вимогам закону. Лише після цього буде доцільно робити висновки. Втім, підстав для затягування обрання голови САП у президента не бачать.

Завершальний етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія,

– зазначили у повідомленні.

Чому конкурс з обрання голови САП заблокований

Цю справу розглядали за позовом колишнього керівника підрозділу детективів НАБУ – Олександра Карєєва.

ОАСК частково задовольнив його позов щодо скасування порядку роботи конкурсної комісії.

У суді заявили про прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу.

Що цьому передувало

Ще у вересні 2021 року міжнародні партнери закликали негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора. Втім, станом на грудень цього досі не вдалося зробити. Восени, наприклад, засідання комісії зірвали – тоді не назбирався кворум. Очільник НАБУ Артем Ситник вважає, що затягування цього процесу відбувається через незадоволення певних політичних еліт.

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