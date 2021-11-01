У Зеленського визначилися з новими міністрами: хто може потрапити до уряду
Джерело:"Українська правда"
"Слуга народу" нібито попередньо визначилась із новими кандидатурами у Кабмін. ЗМІ пишуть, що мовиться про посади очільників Міністерств екології, оборони, реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Під питанням також звільнення міністра економіки Олексія Любченка. Про це розповіли джерела у монобільшості. Замість чиновника можуть призначити заступницю голови Офісу Президента Юлію Свириденко.
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Це все вирішено на 90%. У нас як завжди лишають 10% на випадок "ну не вийшло",
– каже співрозмовник ЗМІ.
Ймовірні кадрові зміни в уряді
- Замість міністра екології Романа Абрамовського можуть призначити заступника Руслана Стрілця;
- міністра оборони Андрія Тарана можуть замінити на міністра інтеграції Олексія Резнікова. До речі, останній вже подав у відставку.
- натомість на місце Резнікова може прийти нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук;
- віцепрем'єра Олега Уруського хочуть змінити на головного митника Павла Рябікіна.
Коли звільнятимуть міністрів
Кадрові зміни депутати "Слуги народу" хочуть обговорити ввечері 1 листопада. Тоді планують засідання фракції.
Щоправда, джерела зазначили, що "співбесідами та звільненнями як завжди займалися на Банковій".
Що цьому передувало
- Про кадрові ротації у Кабміні почали говорити ще від початку осені. Наприклад, наприкінці вересня нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що змінити можуть очільників 3 – 4 міністерств.
- Вже 28 жовтня "слуга" Галина Янченко сказала, що наступного тижня нардепи хочуть звільнити 5 міністрів. Однак про кого саме мовиться, не уточнила.