У Зеленського заперечують розмови про воєнний стан
Джерело:"Укрінформ"
Екснардеп та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив про те, що президент Володимир Зеленський 1 грудня планує ввести воєнний стан. В Офісі Президента цю інформацію заперечили.
За словами речника президента України Сергія Никифорова, розповів про воєнний стан не було. Про це речник президента заявив у коментарі журналістам.
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Никифоров каже звертатися до Ляшка
Прессекретар Володимира Зеленського спростував заяви екснардепа Олега Ляшка. Сергій Никифоров переконує, що розмов про воєнний стан не було.
В Офісі Президента розмова про воєнний стан не ведеться,
– заявив Никифоров.
Водночас речник президента порекомендував журналістам звернутися до лідера "Радикальної партії" щодо його заяв, оскільки саме він поширює таку інформацію.
Загроза повномасштабного вторгнення Росії: головне
- Низка американських ЗМІ повідомляли про підозрілу військову активність Росії біля українських кордонів, через що вони заявили про можливе повномасштабне вторгнення до України. Пізніше про це заявив і керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, російське вторгнення можливе вже на початку 2022 року.
- За інформацією тих же американських ЗМІ, Росія може нападати з трьох сторін – з власної території, з Білорусі та з окупованого Криму. Таким чином агресор може затиснути нас у кільце.
- У НАТО заявили, що у разі нападу та повномасштабної агресії підтримуватимуть Україну, однак принцип колегіальної оборони на нас не поширюється. Схожу заяву зробили і в Євросоюзі.