Зеленському вдається втримати свої показники, – Мисів про нові рейтинги політиків

Президенту Володимиру Зеленському, за даними соціологічної групи "Рейтинг", довіряє 31% українців. Водночас на покращення показника вплинуло те, що опитування проводили після Дня Незалежності.

Проведення військового параду та урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності у певний спосіб покращили загальний настрій в країні. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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Відповідна тенденція, за словами заступника директора соціологічної групи "Рейтинг", не є новою. У відповідному опитуванні провели аналогію з подібним періодом у каденції Петра Порошенка, де після проведення святкових заходів загальні настрої також зросли. Тому ситуація перебуває на стабільному рівні і відповідне покращення – ситуативне.

"Але необхідно зазначити, що Зеленському, на відміну від всіх його попередників, вдається втримати свої показники на дуже високому рівні. Якщо порівнювати його з Порошенком та Януковичем на другому році каденції, а це уже 28 місяць, то його рейтинги, довіри й електоральні, перебувають на високих позиціях і він є однозначним лідером", – сказав Любомир Мисів.

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Чинники впливу на рейтинги Зеленського

Заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" зазначив, що є кілька чинників, які наразі втримують рейтинг Володимира Зеленського на високих позиціях.

В першу чергу – це особиста харизма і людські якості президента, які викликають довіру. В цьому випадку він відповідає тому портрету політика, який очікуваний для багатьох українців,

– сказав Мисів.

Другий чинник – це відсутність альтернативи на політичному полі, оскільки у 2018 – 2019 роках спостерігали певну втому від старого політикуму. Наразі формування нового образу не дає іншим політикам "рости".

Також важливим фактором зростання показників, за словами Любомира Мисіва, стали санкції РНБО проти багатьох одіозних фігур, Віктора Медведчука зокрема. Водночас він зауважив, що відповідна позиція потребує постійної підтримки.

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Нові рейтинги політиків: коротко