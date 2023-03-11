Лицемірство, – Кулеба обурився, що Зеленському не дозволили виступити на церемонії "Оскар"

Президенту Володимиру Зеленському знову відмовляють у виступі на церемонії Оскар. Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав це лицемірством.

Міністр закордонних справ нагадав, що "Оскар" за найкращий іноземний фільм може отримати стрічка "На західному фронті без змін". При цьому Зеленський – президент країни, яка веде найбільшу в Європі війну з часів Другої світової.

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Якщо "На західному фронті без змін" отримає "Оскар", а президент Зеленський, який очолює країну, що веде найбільшу війну в Європі й не виступає на "Оскарі", ви не знайдете кращого прикладу лицемірства,

– наголосив Кулеба.

Він пояснив, що не ставить під сумнів якість фільму. Однак, коли збираються нагороджувати фільм про війну, то варто і почути справжню історію війни, яка відбувається тут і зараз.

Зеленський не виступатиме на "Оскарі"

Церемонія вручення "Оскара" відбудеться 13 березня. Видання Variety повідомило, що агент WME Майк Сімпсон звернувся до Академії з проханням включити до програми виступ Зеленського, але йому відмовили.

На минулорічній церемонії Зеленський теж не виступав. Однак тоді відбулась хвилина мовчання на згадку про загиблих під час війни в Україні.