Біля узбережжя Фукусіми та в Росії стався сильний землетрус
Джерело:NHK
У префектурі Фукусіма стався потужний землетрус. Також сильні поштовхи зафіксували у Росії.
Поштовхи зафіксували близько 10 ранку. Його орієнтовна магнітуда 4,9.
Важливо У Туреччині оцінили збитки від руйнівного землетрусу
Біля Фукусіми стався землетрус
Як стало відомо, 13 лютого у префектурах Фукусіма і Міягі стався землетрус із сейсмічною інтенсивністю 3.
Поштовхи спостерігалася в містах Сома і Кунімі у префектурі Фукусіма, а також у місті Ісіномакі у префектурі Міягі,
– йдеться у місцевих виданнях.
Окрім цього, поштовхи 2 і 1 бали спостерігалися в різних частинах Тохоку і Канто.
Згідно зі спостереженнями Японського метеорологічного агентства, епіцентр знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма, на глибині 60 кілометрів і орієнтовною магнітудою 4,9.
Землетрус у Росії
Російські ЗМІ повідомили, що також сьогодні зафіксували землетрус біля Курильських островів. Його магнітуда – 5,8.
До речі, Курильські острови адміністративно є частиною Сахалінської області Росії.
Інші потужні землетруси у світі
- У Грузії 12 лютого о 12:07 за місцевим часом знову зафіксували землетрус. Це – вже вдруге за дві доби.
Напередодні у Грузії також стався землетрус. Національний центр сейсмічного моніторингу повідомив, що поштовхи відбулися за 7 кілометрів від Озургеті, у селі Вакіджварі.
6 лютого на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Через 10 хвилин після першого поштовху було зафіксовано ще один – магнітудою 6,3.
Підземні поштовхи відчули й на північному сході Сирії. Кількість загиблих та поранених в обох країнах зростає щохвилини, рятувально-пошукові роботи продовжуються.
Станом на ранок 13 лютого кількість загиблих у Туреччині та Сирії сягнула щонайменше 34 179 осіб.
Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій (SAKOM) повідомив, що кількість загиблих у Туреччині становить 29 605 осіб.
Підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4 574 особи. З них – 3 160 осіб у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії, ще 1 414 смертей – у контрольованих урядом частинах країни.