Біля узбережжя Фукусіми та в Росії стався сильний землетрус

13 лютого 2023, 09:13
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Джерело:

NHK

У префектурі Фукусіма стався потужний землетрус. Також сильні поштовхи зафіксували у Росії.

Поштовхи зафіксували близько 10 ранку. Його орієнтовна магнітуда 4,9.

Важливо У Туреччині оцінили збитки від руйнівного землетрусу

Біля Фукусіми стався землетрус

Як стало відомо, 13 лютого у префектурах Фукусіма і Міягі стався землетрус із сейсмічною інтенсивністю 3.

Поштовхи спостерігалася в містах Сома і Кунімі у префектурі Фукусіма, а також у місті Ісіномакі у префектурі Міягі,
– йдеться у місцевих виданнях.

Окрім цього, поштовхи 2 і 1 бали спостерігалися в різних частинах Тохоку і Канто.

Згідно зі спостереженнями Японського метеорологічного агентства, епіцентр знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма, на глибині 60 кілометрів і орієнтовною магнітудою 4,9.

Землетрус у Росії

Російські ЗМІ повідомили, що також сьогодні зафіксували землетрус біля Курильських островів. Його магнітуда – 5,8.

До речі, Курильські острови адміністративно є частиною Сахалінської області Росії.

Інші потужні землетруси у світі

  • У Грузії 12 лютого о 12:07 за місцевим часом знову зафіксували землетрус. Це – вже вдруге за дві доби.

  • Напередодні у Грузії також стався землетрус. Національний центр сейсмічного моніторингу повідомив, що поштовхи відбулися за 7 кілометрів від Озургеті, у селі Вакіджварі.

  • 6 лютого на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Через 10 хвилин після першого поштовху було зафіксовано ще один – магнітудою 6,3.

  • Підземні поштовхи відчули й на північному сході Сирії. Кількість загиблих та поранених в обох країнах зростає щохвилини, рятувально-пошукові роботи продовжуються.

  • Станом на ранок 13 лютого кількість загиблих у Туреччині та Сирії сягнула щонайменше 34 179 осіб.

  • Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій (SAKOM) повідомив, що кількість загиблих у Туреччині становить 29 605 осіб.

  • Підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4 574 особи. З них – 3 160 осіб у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії, ще 1 414 смертей – у контрольованих урядом частинах країни.

Автор: Софія Ковнір