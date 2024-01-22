На кордоні Киргизстану, Казахстану та Китаю стався потужний землетрус
У Китаї на кордоні з Киргизстаном та Казахстаном стався землетрус магнітудою 7. Підземні поштовхи були настільки потужними, що затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.
За даними служб, епіцентр розташовувався на китайсько-киргизстанському кордоні. За 121 кілометр на захід від китайського повіту Аксу і за 270 кілометрів на південний схід від Алма-Ати в Казахстані.
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Наслідки землетрусу
Сильні поштовхи відчули люди в Бішкеку, Алма-Ати та Ташкенті.
Біля епіцентру землетрусу у Китаї та Киргизстані він відчувався магнітудою 6,7 та 7 за шкалою Ріхтера.
Поштовхи магнітудою 5 відчували жителі Алма-Ати. Натомість в прикордонних районах Узбекистану була магнітуда 3 – 4 за шкалою Ріхтера.
Жителі багатьох будинків поспіхом у домашньому одязі вибігли на вулицю. Також очевидці повідомляють про те, що у квартирах затремтіли люстри та меблі, а на стінах деяких будинків з'явилися тріщини.
Інформації про постраждалих та руйнування поки що не було, а про наслідки землетрусу в його епіцентрі інформації не надходило.
Відео з міста Каракол у Киргизстані:
Нагадаємо, що 1 січня стався сильний землетрус в Японії. Район поблизу порту Акасакі також зазнав цунамі заввишки майже 4,2 метра.
Наслідки землетрусу в Японії
- Землетрус магнітудою 7,6 стався в Японії 1 січня о 4:10 за місцевим часом. Влада видала негайне розпорядження про евакуацію мешканців постраждалих прибережних районів.
- Землетрус був настільки сильним, що берегова лінія змістилася на 250 метрів через значний підйом ґрунту.
- Наразі відомо про 161 загиблого, а кількість поранених зросла до 565. Ще 103 людей вважаються зниклими безвісти.