Нетипова ситуація: чому землетрус з епіцентром у Словаччині відчували жителі Львова
Джерело:Суспільне
Землетрус з епіцентром у Словаччині стався ввечері 9 жовтня, однак ці поштовхи відчували навіть жителі Закарпаття, Львова та кількох районів області. Така ситуація є нетиповою для українського регіону.
Зокрема, цей землетрус, за різними оцінками, мав магнітуду від 5,1 до 5,4. Його епіцентр був розташований у районі словацького міста Гуменне.
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Які причини того, що землетрус відчули львів'яни
Сейсмолог і директор Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Олександр Кендзера розповів, що землетрус, який відчули львів'яни, був середнього класу. Зокрема, його глибина пролягала у 20 кілометрах, тож поштовхи могли відчуватися на великій відстані.
Він (землетрус – 24 Канал) був відчутний на Закарпатті й деякими людьми на високих поверхах у Львові та Львівській області. На Львівщині було 2 – 3 бали, не більше. При чому 3 бали – це на ґрунтах третьої категорії за сейсмічними властивостями, тобто на ослаблених,
– сказав науковець.
Він наголосив, що у Словаччині час від часу відбуваються дійсно відбуваються землетруси. А от те, що поштовхи відчували у Львівській області – абсолютно нетипово для регіону, адже зазвичай їх відчувають країни та регіони близькі до вогнища.
"Таких сильних землетрусів вже давно не було. Очевидно, що сейсмічна активність підвищилась в цьому регіоні", – підкреслив сейсмолог.
Кендзера додав, що востаннє землетруси у Львівській області зі Словаччини фіксували майже 250 років тому – у 1778 році. Однак тоді поштовхи були настільки потужними, що відчувалися по всій території Заходу України, Польщі, Словаччини й Чехії.
Тоді в Гуменному було чотири досить сильні землетруси, один за одним, при цьому були сильні руйнування,
– відзначив сейсмолог.
А найсильніший землетрус, за словами науковця, стався у 1875 році. Тоді вогнище було біля міста Великі Мости в Україні, а показники часом досягали 6 балів за шкалою Ріхтера. Водночас більше подібних за силою поштовхів у регіоні не фіксували.
Наостанок Кендзера наголосив, що найбільш небезпечним регіоном за землетрусами є зона на Південному Заході Одеської області, де проявляються землетруси із зони Вранча, яка розташована на території Румунії. За силою ці поштовхи можуть стрясати фактично всю територію України й навіть великі російські міста, такі як Москва й Санкт-Петербург.
У Львові відчували землетрус
- Через землетрус, який стався на Сході Словаччини, поштовхи відчували жителі Закарпаття і Львова. Зокрема, у домівках хиталися люстри, а також з'являлися тріщини на стінах.
- Підтвердив наявність землетрусів у Львові й міський голова Андрій Садовий. Він наголосив, що ці поштовхи були значно меншими ніж на словацькій території, а легке похитування загалом відчували жителі верхніх поверхів будинків.
- За попередніми даними науковців, магнітуда землетрусів у Львові сягала приблизно 2,5. Однак наразі сейсмологи більш детально вивчають всі показники, щоб точно назвати це значення магнітуди поштовхів.