У постраждалому Марракеші люди провели ніч на вулиці, боячись нових поштовхів землетрусу

У місті Марракеш, що в Марокко, більшість людей вирішили провести ніч на вулиці. Це через те, що вони боялись спати вдома на випадок нових поштовхів.

Люди тримаються подалі від будівель. Деякі з них пошкоджені і є побоювання, що вони можуть завалитися.

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У Марракеші люди провели ніч на вулиці

Як стало відомо, багато людей вирішили провести ніч на вулиці, боячись спати вдома на випадок подальших поштовхів. Так, у парку Олівера в центрі Марракеша сотні людей ночували, лежачи на ковдрах і саморобних матрацах.

Вночі на вулиці опинились діти, люди похилого віку та інші, які приносили речі та сумки з одягом і їжею, готуючись до тривалого перебування далеко від дому.

Зараз по всьому місту приспущені прапори на знак триденної національної жалоби.

Рейси до та з Марракеша працювали здебільшого у звичайному режимі, хоча в ніч на 10 вересня аеропорт був досить забитий – десятки туристів ночували на підлозі у головному терміналі.

Також зазначається, що марокканці, які пережили землетрус, зібралися на ніч під відкритим небом у горах Високого Атласу.

Землетрус у Марокко: останні новини

Нагадаємо, що у Марокко ввечері 8 вересня стався масштабний землетрус, який спричинив руйнування по всій країні. У мережі з'явилося відео, де можна побачити перші секунди після виникнення природного лиха.

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До речі, у МВС країни розповіли, що станом на 04:49 10 вересня кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до 2 012 людей. Окрім того, постраждали 2 059 людини, з них у важкому стані – 1 404.

Люди загинули у Марракеші та 5 провінціях, що розташовані поблизу землетрусу. Рятувальники намагаються дістатися віддалених районів. Існує ймовірність того, що кількість жертв знову зросте.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що понад 300 000 осіб постраждали в Марракеші та прилеглих районах.