Скільки насправді людей міг вбити землетрус у М'янмі: FT приголомшив цифрою

28 березня у М'янмі стався потужний землетрус магнітудою 7,7 на глибині 10 кілометрів за 20 кілометрів від Мандалая, другого за величиною міста країни. Внаслідок стихійного лиха, за офіційними даними, загинули тисячі людей. Втім, насправді, може йтися про десятки тисяч жертв.

За даними державних ЗМІ М'янми, відомо про 1 644 загиблих, 3 408 поранених і 139 зниклих безвісти. Очікується, що ці цифри зростуть. Землетрус також спричинив загибель щонайменше 10 осіб у Таїланді, а 78 людей зникли безвісти після обвалу будівлі в Бангкоку, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

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Жертв може бути у десятки разів більше

Цей землетрус у М'янмі став найпотужнішим у світі з часу катастрофічного землетрусу в Туреччині та Сирії у 2023 році. Його відчували в усьому регіоні, зокрема в китайських провінціях Юньнань і Сичуань, у В'єтнамі та Бангладеш.

Геологічна служба США (USGS) спрогнозувала, що кількість загиблих у М'янмі може перевищити 10 000 осіб, оскільки "катастрофа, ймовірно, є масштабною".

Крім того, служба попередила, що економічні втрати можуть перевищити ВВП країни, який у 2023 році становив 66,76 мільярдів доларів, за даними Світового банку.

Катастрофа сталася на тлі триваючої громадянської війни в М'янмі після військового перевороту 2021 року, який повалив демократично обраний уряд лауреатки Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі.

Є побоювання щодо доступу гуманітарної допомоги в М'янмі, де військові уряди раніще обмежували міжнародну допомогу жертвам стихійних лих. Це траплялося після циклону Мока у 2023 році та циклону Наргіс у 2008 році, який забрав понад 100 000 життів.