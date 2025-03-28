Смертоносні землетруси у М'янмі та Таїланді: вже відомо про десятки жертв та сотні поранених

Нищівні землетруси у п'ятницю, 28 березня, сколихнули М'янму та Таїланд. На жаль, стихійне лихо забрало життя десятків людей, серед них є дитина.

Ще сотні осіб постраждали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Від землетрусу загинули та зникли безвісти десятки людей

У Бангкоку о 13:30 (близько 8:30 за київським часом) зафіксували нищівний землетрус магнітудою 7,7. Він стався на глибині 10 кілометрів.

Його епіцентр був у сусідній М'янмі, яка також сильно постраждала. Окрім того, поштовхи відчули у Бангладеші, Індії, Лаосі та Китаї.

Багато людей опинилися у пастках під завалами. На жаль, відомо про жертв.

Оновлено. Станом на вечір 28 березня кількість загиблих у М'янмі зросла до 144 осіб.



Число жертв у Бангкоку також збільшилося – до 5 осіб. Ще 117 вважаються зниклими безвісти.

Зокрема, щонайменше 20 осіб загинули у мечеті Шве Пхо Шейн у місті Мандалай, що у М'янмі. Землетрус застав їх якраз під час богослужіння.

У місті також загинула 3-річна дитина. Її мати розповіла, що дівчинка отримала смертельні травми удома – сім'я якраз обідала, коли їхній будинок почав валитися.

Я намагалася підбігти до неї, але перш ніж я змогла, цеглини впали і на мене,

– розповіла жінка.

Загалом у М'янмі відомо про щонайменше 300 постраждалих.

Окрім того, повідомляється про 3 жертв у Бангкоку, що у Таїланді. Вони опинилися під завалами 30-поверхового хмарочоса, який був ще на етапі будівництва.

На місці обваленої будівлі 90 людей вважаються зниклими безвісти. Ще 20 – заблоковані в шахті ліфта, і невідомо, чи вони живі.

Врятувати вдалося поки лише 7 осіб.

Число жертв та постраждалих може зрости.