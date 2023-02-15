Прилетів бумеранг: на сході Росії стався потужний землетрус
15 лютого 2023, 08:40Читать новость на русском
Потужний землетрус дістався і Росії. Так, вночі 15 лютого поштовхи відчули на Камчатському півострові.
Землетрус стався на сході Росії магнітудою 5,8. Про це повідомляють у МНС, інформує 24 Канал.
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Новий землетрус у Росії
Як стало відомо, землетрус стався об 11:34 за місцевим часом. Осередок розташовувався на глибині 64 кілометри в акваторії Тихого океану.
До того ж землетрус стався за 142 кілометри від селища Усть-Камчатськ. Однак геофізики кажуть, що мешканці не відчули його поштовхи.
Інші землетруси у Росії
- 10 лютого на кордоні між Казахстаном і Росією стався землетрус магнітудою 4,4. Так, землетрус стався о 14:00 (за Києвом) приблизно за 200 кілометрів від міста Усть-Каменогорськ.
- 13 лютого зафіксували землетрус біля Курильських островів. Його магнітуда – 5,8. До речі, Курильські острови адміністративно є частиною Сахалінської області Росії.
- Окрім цього, 7 лютого поштовхи також зафіксували біля Курильських островів. Магнітуда землетрусу – 5,8, а глибина – 42 кілометри.
Трагедія у Туреччині та Сирії: останні новини
- Жертвами землетрусу у двох країнах стали понад 41 тисяча людей. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що число жертв стихійного лиха на півдні країни сягнуло 35 418 осіб.
- Відомо, що у лікарнях перебувають 13 208 поранених унаслідок землетрусів. Пошуково-рятувальні роботи в зоні землетрусу буде продовжено доти, доки під завалами залишатимуться люди, пообіцяв Ердоган.
- Понад 5 814 людей загинули в Сирії. Майже дев'ять мільйонів людей у країні постраждали від землетрусу, повідомила ООН.
- До речі, через тиждень після трагедії з-під завалів дістали жінку з двома дітьми. На щастя, вони лишились живими. Наразі жінку з дітьми передали медикам на огляд.
- Окрім цього, у провінції Хатай, що на півдні Туреччини, врятували з-під завалів 10-річну дівчинку через 147 годин після руйнівного землетрусу.
- Також рятувальникам вдалося врятувати 9-річного хлопчика, який перебував під завалами 5 днів.
- Потужні землетруси в Туреччині призведуть до шалених втрат в економіці. У ЗМІ підрахували збитки смертоносних потрясінь.