Прилетів бумеранг: на сході Росії стався потужний землетрус

Потужний землетрус дістався і Росії. Так, вночі 15 лютого поштовхи відчули на Камчатському півострові.

Землетрус стався на сході Росії магнітудою 5,8. Про це повідомляють у МНС, інформує 24 Канал.

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Новий землетрус у Росії

Як стало відомо, землетрус стався об 11:34 за місцевим часом. Осередок розташовувався на глибині 64 кілометри в акваторії Тихого океану.

До того ж землетрус стався за 142 кілометри від селища Усть-Камчатськ. Однак геофізики кажуть, що мешканці не відчули його поштовхи.

Інші землетруси у Росії

10 лютого на кордоні між Казахстаном і Росією стався землетрус магнітудою 4,4. Так, землетрус стався о 14:00 (за Києвом) приблизно за 200 кілометрів від міста Усть-Каменогорськ.

13 лютого зафіксували землетрус біля Курильських островів. Його магнітуда – 5,8. До речі, Курильські острови адміністративно є частиною Сахалінської області Росії.

Окрім цього, 7 лютого поштовхи також зафіксували біля Курильських островів. Магнітуда землетрусу – 5,8, а глибина – 42 кілометри.

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