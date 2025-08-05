У Росії внаслідок останнього землетрусу Камчатка зрушила з місця. Південна частина півострова перемістилася майже на 2 метри на Південний Схід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як змістилася Камчатка після землетрусу?

У камчатській філії Єдиної геофізичної служби Російської академії наук розповіли, що південна частина півострова Камчатка змістилася на південний схід внаслідок землетрусу, що стався 30 липня.



Півострів Камчатка змістився майже на 2 метри після землетрусу / Фото російських ЗМІ

На півдні півострова "максимальні косейсмічні зміщення" склали майже два метри, що можна порівняти зі зміщеннями після землетрусу 2011 року в Тохоку, Японія.

Петропавловськ-Камчатський, за словами сейсмологів, "змістився дещо скромніше". Але наскільки саме – росіяни не уточнили.

До слова, внаслідок сильного землетрусу на Камчатці вперше за 600 років почав потужне виверження почав вулкан Крашенинникова. Попіл там піднявся на висоту до 6 кілометрів над рівнем моря.