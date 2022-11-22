Біля Соломонових островів – потужний землетрус: є загроза цунамі

22 листопада біля Соломонових островів стався землетрус магнітудою 7. Наразі там оголосили загрозу цунамі.

За інтенсивністю землетрус оцінюється як "спустошливий". Людей попросили перебратися на височини.

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Біля Соломонових островів стався потужний землетрус

За даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився за 56 кілометрів від столиці Хоніари на глибині 13 кілометрів.

Центр попередження про цунамі у Тихому океані заявив, що на островах можливі "небезпечні хвилі". Експерти повідомили, що "ширша загроза цунамі" не очікується. Хвилі можуть досягти 1 метра заввишки.

Водночас місцева влада рекомендувала людям залишатися на пагорбах.

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