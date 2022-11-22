Біля Соломонових островів – потужний землетрус: є загроза цунамі
22 листопада 2022 , 08:58Читать новость на русском
Джерело:AP
22 листопада біля Соломонових островів стався землетрус магнітудою 7. Наразі там оголосили загрозу цунамі.
За інтенсивністю землетрус оцінюється як "спустошливий". Людей попросили перебратися на височини.
Важливо Потужний землетрус в Індонезії: кількість жертв різко збільшилася до понад 150 людей
Біля Соломонових островів стався потужний землетрус
За даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився за 56 кілометрів від столиці Хоніари на глибині 13 кілометрів.
Центр попередження про цунамі у Тихому океані заявив, що на островах можливі "небезпечні хвилі". Експерти повідомили, що "ширша загроза цунамі" не очікується. Хвилі можуть досягти 1 метра заввишки.
Водночас місцева влада рекомендувала людям залишатися на пагорбах.
Інші потужні землетруси
- На грецькому острові Крит 21 листопада зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,5 бала за шкалою Ріхтера.
- У Чернівецькій області 18 листопада стався землетрус. Його зафіксували опівночі.
- 9 листопада землетрус магнітудою 5,7 сколихнув узбережжя італійського пляжного курорту Фано. Підземні поштовхи чули аж у Римі.
- У Румунії 3 листопада трапився землетрус. Його поштовхи відчули навіть мешканці 4 областей України, а також у Молдові.
- У ніч на 4 листопада у західній турецькій провінції Ізмір стався помірно сильний землетрус. За шкалою його магнітуда становила 4,9 з 9,5 максимальних.
Варте уваги – Страшний землетрус сколихнув Туреччину: дивіться відео