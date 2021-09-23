Землетрус на Тернопільщині: у ДСНС розповіли про наслідки

У Тернопільській області 23 вересня стався землетрус. У ДСНС кажуть, що сила поштовхів сягала до 4,4 бала за шкалою Ріхтера. Про руйнування не повідомляють, а от людей явище налякало.

Рятувальники запевнили, що землетрус був незначним. Жодних негативних наслідків не зафіксували.

Раніше На Тернопільщині стався землетрус з епіцентром біля Чорткова

Найбільше поштовхи відчули у Чортківському районі. Також трохи колихалась земля і у Тернополі та в Тернопільському районі.

Люди прокинулись від поштовхів

Люди у соцмережах активно діляться враженнями від незвичайного явища. На фейсбук-сторінках про жодні руйнування не розповідають, проте підземні поштовхи місцеві жителі таки відчули.

Багато-хто пише, що прокинувся саме від тремтіння: у місцевих мешканців дзвеніли шибки, а також вони відчули гул. Інтернет-користувачі кажуть, що було враження, наче поблизу проїхала величезна вантажівка. Дехто навіть писав версію про вибух бомби.





Як у мережі реагують на підземні поштовхи / Скриншот із соцмереж

У Чортківській міськраді опублікували поради для місцевих жителів, як правильно діяти під час землетрусу.

Правила поведінки під час землетрусу:

Зберігайте спокій, уникайте паніки.

Головна небезпека, яка вам загрожує – це предмети і уламки, що падають.

Швидко залиште будинок та відійдіть від нього на відкрите місце, якщо ви знаходитесь на першому-другому поверсі.

Негайно залиште кутові кімнати, якщо ви знаходитесь вище другого поверху.

Негайно перейдіть у більш безпечне місце, якщо ви знаходитесь у приміщенні. Станьте в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від вікон і важких предметів.

Не кидайтесь до сходів або до ліфта, якщо ви знаходитесь у висотній споруді вище п'ятого поверху.

Вибігайте з будинку швидко, але обережно.

Остерігайтесь уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки.

Віддаліться від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач.

Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем, відчиніть двері та залишайтесь у автомобілі до припинення коливань.

Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, сповістіть про них рятувальників та, по можливості, надайте допомогу.

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