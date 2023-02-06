Тривали рятувальні роботи: афтершок після нового землетрусу в Туреччині потрапив на відео

У ніч проти 6 лютого Туреччину сколихнули потужні землетруси. На місцях руйнувань продовжують свою роботу рятувальники. Під час розбирання завалів стався афтершок, який потрапив на камеру.

Як розповідають місцеві видання, підземні поштовхи магнітудою 7,6, які вразили Кахраманмарас, відчули в Адані, передає 24 Канал. У цей момент на місці перебувала знімальна група, якій і вдалося зафіксувати афтершок на відео.

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Поштовх стався після землетрусу

На жаль, афтершоки часто супроводжують землетруси. Цього разу він був особливо моторошним, адже його зафіксували на місці, де рятувальники саме розбирали завали. Тож, якби коливання були потужнішими, могли завалитися нові будинки.

Афтершок під час розбору завалів вдалося зафільмувати: дивіться відео

Що таке афтершок Якщо говорити спрощено, то мовиться про підземні поштовхи, які йдуть після землетрусу. Слід розуміти, що число цих афтершоків може зростати у залежності від енергії самого землетрусу. Таких афтершоків може бути кілька тисяч. А їхня амплітуда, як правило, на 1,2 менша, ніж самого землетрусу. Нагадаємо, що його магнітуда сягала 7,6.

Джерело: Якщо говорити спрощено, то мовиться про підземні поштовхи, які йдуть після землетрусу. Слід розуміти, що число цих афтершоків може зростати у залежності від енергії самого землетрусу. Таких афтершоків може бути кілька тисяч. А їхня амплітуда, як правило, на 1,2 менша, ніж самого землетрусу. Нагадаємо, що його магнітуда сягала 7,6.Джерело: Вікіпедія

Як зазначають у виданнях, відомо про щонайменше 2 824 будівлі, які зруйнували землетруси. Людей, котрі постраждали через підземні поштовхи, продовжують діставати з-під завалів.

Що стосується афтершоків, то після другого землетрусу їх зафіксували щонайменше 18. Магнітуда їхня сягала 5,7.

Коротко про землетруси у Туреччині