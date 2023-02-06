Незалежний дослідник точно спрогнозував землетрус у Туреччині: чому його проігнорували

Туреччину 6 лютого сколихнуло кілька потужних землетрусів. Як з'ясувалося, про це попереджав незалежний дослідник. На жаль, його застереження проігнорували.

Ними за кілька днів до землетрусів поділився незалежний дослідник з Нідерландів Франк Хугербітс. Він зазначив, що у цьому регіоні Туреччини невдовзі мають статися потужні підземні поштовхи.

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Попередив про землетруси раніше

Рано чи пізно у цьому регіоні (Південно-Центральна Туреччина, Йорданія, Сирія, Ліван – 24 Канал) станеться землетрус магнітудою 7,5,

– написав Хугербітс 3 лютого.

А 5 лютого він зробив ретвіт публікації Науково-дослідного інституту моніторингу сейсмічної активності. Допис розповідав про те, що "серйозна сейсмічна активність може проявитися з 4 по 6 лютого".

На жаль, прогнози справдилися. 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,8 та 7,7.

Моє серце співчуває всім, хто постраждав від великого землетрусу у Центральній Туреччині. Як я вже казав раніше, рано чи пізно це мало статися у цьому регіоні, подібно до 115 і 526 років,

– зазначив він.

За словами експерта, перед землетрусами спостерігається критична планетарна геометрія. Її спостерігали 4 – 5 лютого. Він порівняв дані "планетарної геометрії" за останні кілька днів з показниками майже сторічної давності. Їх спостерігали у Каліфорнії. Тоді там стався потужний землетрус.

Чому його проігнорували

Зауважимо, що Хугербітс вважає себе "дослідником Геометричного огляду Сонячної системи". З його слів, науковець займається "моніторингом геометрії між небесними тілами, пов'язаної з сейсмічною активністю".

Слід також зауважити, що в Хугербітса відсутній науковий ступінь. Себе він вважає ентузіастом, а також незалежним ученим. Прогнози щодо землетрусів у різних регіонах він робить не вперше. Правда, далеко не всі втілювалися у життя.

Коротко про землетруси у Туреччині та Сирії