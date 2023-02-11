Чеченські підрозділи зараз "рятувальники" у Туреччині, а можуть опинитися в Кишиневі, – Данілов

Росія скерувала на місце землетрусів у Туреччині кадирівців. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, вони можуть опинитися і в Кишиневі.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Кадирівці можуть опинитися в Молдові

Данілов зазначив, що деякі з тих окупантів, які 24 лютого 2022 року були в складі так званого чеченського угруповання на території України, станом на сьогодні перебувають в зовсім іншій точці світу.

Вони сьогодні працюють "спасатєлями" в Туреччині. Я хочу сказати, що дуже уважно ми відстежуємо цю ситуацію, щоб ці "спасателі" не опинилися в Кишиневі,

– зазначив секретар РНБО.

За його словами, Україна знає дані цих "рятувальників", адже їх свого часу дуже ретельно відстежували.

Землетруси в Туреччині та Сирії: коротко

Туреччину та Сирію 6 лютого сколихнули потужні землетруси. Кількість жертв досі постійно зростає.

Після землетрусів люди відчули вже майже 300 афтершоків, які мали меншу магнітуду.

Стихія безпосередньо вплинула на 13,5 мільйонів мешканців Туреччини. Будівлі, які пошкодив перший землетрус, після другого опинилися в стані знесення.

У 10 провінціях на 3 місяці запровадять через це надзвичайний стан.

Рятувальники продовжують знаходити людей, яким пощастило вижити. Зокрема, 10 лютого з-під завалів в Іскендеруні витягнули українку з маленьким сином.

Також у турецькому місті Газіантепі врятували вагітну жінку та її доньку. Західе Кая з 6-річною донечкою Кюбру провели під уламками будівлі 115 годин.