У Туреччині собака приніс шматок хліба на руїни будинку, під якими його господар
12 лютого 2023, 23:40Читать новость на русском
Джерело:Tv100.com
6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Для пошуково-рятувальних робіт після землетрусу в Туреччині Державна служба з надзвичайних ситуацій відрядила у країну 80 співробітників та 16 одиниць техніки. Роботи в регіоні тривають майже цілодобово.
У мережі поширили відео, де пес приніс на руїни будинку шматок хліба для свого господаря.
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Зворушливі кадри з Туреччини
Щемливе відео зняте у турецькому місті Кахраманмараш. На ньому видно, що пес тривалий час намагається розкопати уламки будівлі у пошуках свого господаря та блукає зі шматком хліба в зубах.
Пес приніс на руїни шматок хліба: дивіться відеоЗверніть увагу! Станом на 16:00 12 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині зросла до 29 605 осіб, як пише видання CNN. У Сирії щонайменше загинули 3 576 осіб – 2 168 у районах, які під контролем опозиції та 1 408 осіб на підконтрольних режиму Асада територіях.
Пес врятував життя 5 людям: зворушлива історія
- Після землетрусу у Туреччині собака з пораненими лапами допоміг рятувальникам знайти щонайменше п'ятьох людей під завалами у місті Малатья.
- Пес, на прізвище Кепюк, пошкодив усі кінцівки уламками скла. Собака працював у різних містах, адже пройшов спеціальну підготовку для виконання службових завдань у разі надзвичайних ситуацій або стихійних лих.
- З першого дня після землетрусу тварина у супроводі кінологів допомагала рятувати людей на місці трагедії. За словами кінолога Дерсіма Булута, Кепюк допоміг знайти п’ятеро постраждалих людей, яким вдалося вижити під завалами.