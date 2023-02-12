У Туреччині собака приніс шматок хліба на руїни будинку, під якими його господар

23:40

6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Для пошуково-рятувальних робіт після землетрусу в Туреччині Державна служба з надзвичайних ситуацій відрядила у країну 80 співробітників та 16 одиниць техніки. Роботи в регіоні тривають майже цілодобово.