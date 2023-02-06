Уся в крові, але жива: у Сирії також витягли з-під завалів дитину
Джерело:Reuters
Потужний землетрус, епіцентр якого був у Туреччині, добряче потрусив і Сирію. Це спричинило обвал будинків та багато жертв.
Точну кількість загиблих та постраждалих назвати важко, адже вона постійно збільшується.
Важливо Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
Однак вдень 6 лютого рятувальники таки змогли дістати з-під завалів поранену дитину. Відомо, що вона отримала сильні поранення, зокрема була вся в крові, але вижила. Скільки часу вона перебувала під завалами, наразі невідомо.
Тим часом у мережі оприлюднили відео, на якому показали порятунок дитини з-під завалів будинку. На щастя, хлопчик вижив,
Додамо, що на сирійському боці кордону землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони, де проживає приблизно 4 мільйони людей, переміщених з інших частин Сирії через тривалу війну в країні. Багато з них живуть у занедбаних умовах без медичної допомоги.Довідка. Попередньо відомо, що у Сирії загинули 427 осіб. Зокрема, 190 жертв – в районах, які контролює опозиція та 237 – у районах, підконтрольних уряду.
Що відомо про землетрус у Туреччині та Сирії
- На південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Через 10 хвилин після першого поштовху було зафіксовано ще один – магнітудою 6,3.
- Багато житлових будинків обвалилися за лічені секунди. Турецькі сейсмологи порівняли подію із землетрусом 1999 року. Тоді недалеко від Стамбула на узбережжі Мармурового моря стався найруйнівніший у Туреччині землетрус магнітудою 7,7. Загинули майже 17,5 тисяч осіб.
- На трагедію в Туреччині вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. Так, український лідер звернувся до лідера Туреччини Реджепа Ердогана і запропонував йому допомогу.