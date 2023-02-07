"Тато тут, не бійся": щемливі кадри порятунку дитини у Туреччині

7 лютого 2023, 15:56
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Джерело:

Sky News

У Туреччині рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків та діставати звідти людей. Так, вони врятували маленьку дівчинку.

Момент порятунку малечі бачив її татко. На щастя, дівчинка дивом вижила.

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Як у Туреччині рятували дитину

На опублікованому відео можна побачити, як батько каже своїй маленькій донечці Нур: "Тато тут, не бійся". У цей момент рятувальники продиралися через великі камені, щоб витягти з-під завалів дитину.

Також волонтери Сирійської цивільної оборони сказали дівчинці подивитись на свого тата, коли вони обережно діставали її з-під уламків.

Внаслідок землетрусу та падіння будинку, в якому перебувала Нур, її тіло та обличчя були вкриті пилом. Малеча дивом залишилась живою.

Порятунок дівчинки у Туреччині: дивіться відео

Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: останні новини

  • У 10 провінціях, які постраждали від землетрусу, на 3 місяці буде застосовано надзвичайний стан.

  • Наразі 53 317 рятувальників працюють у зоні завалів, і їхня кількість збільшується з кожною годиною завдяки додатковим командам, які прибувають з-за кордону.

  • Ердоган заявив, що станом на 7 лютого вже відомо про загибель 3 549 осіб.

  • Міністр довкілля, урбанізації та кліматичних змін Мурат Курум заявив, що землетрус вплинув на 16% населення Туреччини. За його словами, якщо поглянути на кількість населення, то цей землетрус безпосередньо вплинув на 13,5 мільйонів мешканців Туреччини.

  • До речі, ВООЗ заявила, що майже 23 мільйони осіб можуть постраждати від потужного землетрусу, який стався на півдні Туреччини.

  • Зауважимо, що після землетрусів у Туреччині та Сирії люди відчули вже майже 300 афтершоків. Всі ці поштовхи були магнітудою 4 або й більше.

Автор: Софія Ковнір