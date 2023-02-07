"Тато тут, не бійся": щемливі кадри порятунку дитини у Туреччині
Джерело:Sky News
У Туреччині рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків та діставати звідти людей. Так, вони врятували маленьку дівчинку.
Момент порятунку малечі бачив її татко. На щастя, дівчинка дивом вижила.
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Як у Туреччині рятували дитину
На опублікованому відео можна побачити, як батько каже своїй маленькій донечці Нур: "Тато тут, не бійся". У цей момент рятувальники продиралися через великі камені, щоб витягти з-під завалів дитину.
Також волонтери Сирійської цивільної оборони сказали дівчинці подивитись на свого тата, коли вони обережно діставали її з-під уламків.
Внаслідок землетрусу та падіння будинку, в якому перебувала Нур, її тіло та обличчя були вкриті пилом. Малеча дивом залишилась живою.
Порятунок дівчинки у Туреччині: дивіться відео
Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: останні новини
У 10 провінціях, які постраждали від землетрусу, на 3 місяці буде застосовано надзвичайний стан.
Наразі 53 317 рятувальників працюють у зоні завалів, і їхня кількість збільшується з кожною годиною завдяки додатковим командам, які прибувають з-за кордону.
Ердоган заявив, що станом на 7 лютого вже відомо про загибель 3 549 осіб.
Міністр довкілля, урбанізації та кліматичних змін Мурат Курум заявив, що землетрус вплинув на 16% населення Туреччини. За його словами, якщо поглянути на кількість населення, то цей землетрус безпосередньо вплинув на 13,5 мільйонів мешканців Туреччини.
До речі, ВООЗ заявила, що майже 23 мільйони осіб можуть постраждати від потужного землетрусу, який стався на півдні Туреччини.
Зауважимо, що після землетрусів у Туреччині та Сирії люди відчули вже майже 300 афтершоків. Всі ці поштовхи були магнітудою 4 або й більше.