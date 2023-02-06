У Туреччині сталася серія потужних землетрусів: багато загиблих

6 лютого 2023, 06:10
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Джерело:

Anadolu

На південному сході Туреччини, недалеко від кордону із Сирією, стався потужний землетрус магнітудою 7,8. На жаль, є загиблі.

Кількість жертв продовжує зростати. Декілька будівель обрушилися, під завалами можуть перебувати люди.

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У Туреччині сталася серія потужних землетрусів

Станом на ранок 6 лютого вже відомо про щонайменше 50 загиблих. Про це свідчать дані губернаторів провінцій Діярбакир, Малатья, Османіє та Шанліурфа, які постраждали від стихійного лиха.

Так, у Діярбакірі загинули шестеро осіб, в Османіє – сім, у Шанліурфі – 15, у Малатьї – 23.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст:

  • Газіантеп,
  • Кахраманмарас,
  • Хатай,
  • Османіє,
  • Адіяман,
  • Малатія,
  • Шанліурфа,
  • Адана,
  • Діярбакир,
  • Кіліс.

Наслідки землетрусу у Туреччині / фото Anadolu

На опублікованих кадрах можна побачити, що навколо зруйнованих будівель зібралися люди у Кахраманмараші, шукаючи тих, хто вижив.

Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій оцінило магнітуду землетрусу в 7,4 поблизу Кахраманмараша та міста Газіантеп, неподалік від сирійського кордону.

Внаслідок стихії невідома кількість людей потрапила в пастку у багатоквартирних будинках. Губернатор міста Османіє Ердінч Їлмаз заявив, що щонайменше п'ять осіб загинули у провінції, де пошкоджено 34 будівлі.

Наразі оголошено рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу.

Землетрус у Туреччині: дивіться відео

Поштовхи також відчули і в Сирії

Також сильні підземні поштовхи, що відчувалися в Сирії одночасно із землетрусом на території Туреччини, призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама. Команди рятувальників розпочали розбір завалів у пошуках загиблих та постраждалих у кварталі Ель-Арбаїн.

Як кажуть очевидці, серед мешканців є жертви. На місце прибули карети швидкої допомоги.

Згодом стало відомо про 8 загиблих, яких дістали з-під уламків житлових будівель у сирійських Алеппо та Ідлібі.

Землетруси в Україні: що відомо

  • На Буковині 23 грудня стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували біля міста Новодністровськ. За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда – 3,0. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.
  • 21 січня в районі села Коболчин Дністровського району зафіксували землетрус на глибині 3 кілометри. За шкалою Ріхтера явищу надали магнітуду 3,1.
  • На Закарпатті 3 січня стався землетрус. Поштовхи відчули багато людей, які перебували всередині будинків.
  • Окрім цього, у Надвірнянському районі, що в Івано-Франківській області, також стався землетрус. Експерти оцінюють його магнітуду у 2,4 бала за шкалою Ріхтера.

Автор: Софія Ковнір