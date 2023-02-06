У Туреччині сталася серія потужних землетрусів: багато загиблих
Джерело:Anadolu
На південному сході Туреччини, недалеко від кордону із Сирією, стався потужний землетрус магнітудою 7,8. На жаль, є загиблі.
Кількість жертв продовжує зростати. Декілька будівель обрушилися, під завалами можуть перебувати люди.
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У Туреччині сталася серія потужних землетрусів
Станом на ранок 6 лютого вже відомо про щонайменше 50 загиблих. Про це свідчать дані губернаторів провінцій Діярбакир, Малатья, Османіє та Шанліурфа, які постраждали від стихійного лиха.
Так, у Діярбакірі загинули шестеро осіб, в Османіє – сім, у Шанліурфі – 15, у Малатьї – 23.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст:
- Газіантеп,
- Кахраманмарас,
- Хатай,
- Османіє,
- Адіяман,
- Малатія,
- Шанліурфа,
- Адана,
- Діярбакир,
- Кіліс.
Наслідки землетрусу у Туреччині / фото Anadolu
На опублікованих кадрах можна побачити, що навколо зруйнованих будівель зібралися люди у Кахраманмараші, шукаючи тих, хто вижив.
Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій оцінило магнітуду землетрусу в 7,4 поблизу Кахраманмараша та міста Газіантеп, неподалік від сирійського кордону.
Внаслідок стихії невідома кількість людей потрапила в пастку у багатоквартирних будинках. Губернатор міста Османіє Ердінч Їлмаз заявив, що щонайменше п'ять осіб загинули у провінції, де пошкоджено 34 будівлі.
Наразі оголошено рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу.
Землетрус у Туреччині: дивіться відео
Поштовхи також відчули і в Сирії
Також сильні підземні поштовхи, що відчувалися в Сирії одночасно із землетрусом на території Туреччини, призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама. Команди рятувальників розпочали розбір завалів у пошуках загиблих та постраждалих у кварталі Ель-Арбаїн.
Як кажуть очевидці, серед мешканців є жертви. На місце прибули карети швидкої допомоги.
Згодом стало відомо про 8 загиблих, яких дістали з-під уламків житлових будівель у сирійських Алеппо та Ідлібі.
Землетруси в Україні: що відомо
- На Буковині 23 грудня стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували біля міста Новодністровськ. За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда – 3,0. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.
- 21 січня в районі села Коболчин Дністровського району зафіксували землетрус на глибині 3 кілометри. За шкалою Ріхтера явищу надали магнітуду 3,1.
- На Закарпатті 3 січня стався землетрус. Поштовхи відчули багато людей, які перебували всередині будинків.
- Окрім цього, у Надвірнянському районі, що в Івано-Франківській області, також стався землетрус. Експерти оцінюють його магнітуду у 2,4 бала за шкалою Ріхтера.