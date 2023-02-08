Туреччину сколихнула нова серія землетрусів

Землетруси у Туреччині зафіксували також 8 лютого. За даними сейсмологів, підземні поштовхи були на південному сході країни, поблизу міста Адіаман.

Їх зафіксував Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. Відомо про один землетрус магнітудою 5,4. Було ще кілька підземних поштовхів у тому районі, але вже з показниками 3,2, 3,4 та 4,8.

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Туреччину продовжує трусити

За наявною інформацією, зранку підземні поштовхи були також у провінції Кахраманмараш. Нагадаємо, що саме вона найбільше постраждала від землетрусів 6 лютого. Цього разу магнітуда коливань сягала 4,6 та 4,8.

Що стосується землетрусу магнітудою 5,4, то його зафіксували о 13:11 за київським часом. Відомо, що підземні поштовхи були на глибині 5 кілометрів. Їх виявили на відстані 61 кілометра від Адіамана та 28 кілометрів від Гьольбаши.

Нагадуємо, що 6 лютого після 04:00 магнітуда потужного землетрусу сягала 7,7. Підземні поштовхи зачепили відразу 10 турецьких провінцій, а також низку регіонів Сирії, включно з Алеппо.

Але і це ще не все. Підземні поштовхи фіксували також у низці країн по всьому світу. Навіть у Гренландії сейсмологи виявили певні коливання. Зауважимо, що з моменту першого землетрусу нарахували 700 підземних поштовхів. Про це розповіли надзвичайники з Туреччини.

На жаль, землетруси можуть статися у будь-якому куточку світу. Тож ваша задача – вміти реагувати на них правильно.

Що робити під час землетрусу

Зауважимо, що існує ціла система заходів, які варто врахувати кожному ще до можливого землетрусу, а також під час нього. Передовсім необхідно:

не ставити важких речей на шафу або ж будь-яке інше підвищення;

також слід мати під рукою телефони, куди можна буде звернутися в разі необхідності;

ні в якому разі не вибігайте на сходові майданчики та не заходьте у ліфти, адже це зона підвищеного ризику.



Що робити під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу

У ДСНС поділилися додатковими рекомендаціями. Зокрема:

не варто кидатися до сходів або ліфту;

вибігати з будинку слід швидко, але робіть це обережно;

пам'ятайте, що можуть падати уламки, електричні дроти або на вас можуть чатувати інші джерела небезпеки.

Якщо так сталося, що землетрус застав вас на 1 – 2 поверсі, то необхідно якомога швидше покинути будинок. Причому варто відійти від нього на відкрите місце. У випадку, якщо ви на вищих поверхах, то варто покинути кутові кімнати.